Mới đây trên đoạn đường qua xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe ô tô bán tải biển số TP.HCM bất ngờ mất lái tông thẳng xe máy chạy chiều ngược lại khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News, vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h ngày 16/1, trên đường ĐT.759 đoạn qua xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Thời điểm trên, ôtô bán tải biển số TP.HCM do Nguyễn Thanh Bình (47 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) cầm lái chạy trên đường ĐT.759 hướng TP.HCM đi huyện Phú Riềng.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Zing News

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm đến đoạn thôn Bàu Đỉa, xã Phước Tân, xe này bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93L1.245... do người đàn ông tên Thuận (53 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển chở 1 phụ nữ lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe bán tải lao thẳng xuống lề đường.

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