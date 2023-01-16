Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Chỉ còn cách bé Hạo Nam vài mét nữa

Xã hội 16/01/2023 06:50

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng cho biết đang tiếp tục đào đất trong lòng hố kết hợp với bơm dung dịch bentonite tại độ sâu khoảng 19 - 20m so với đỉnh cọc.

Theo thông tin từ báo VTC News vào tối 15/1, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp cập nhật tiến độ cứu nạn bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m. Theo đó, lực lượng cứu hộ đã hạ thêm độ sâu 2 cừ larsen (cọc ván thép) cặp hai bên cọc bê tông đến độ sâu 30m và hàn giữ cố định đỉnh cọc và cừ larsen.

Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Chỉ còn cách bé Hạo Nam vài mét nữa - Ảnh 1

Lực lượng cứu hộ tiếp tục đào đất trong lòng hố kết hợp với bơm dung dịch bentonite - Ảnh: Báo VTC News 

“Sau đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục đào đất trong lòng hố kết hợp với bơm dung dịch bentonite (dung dịch của một loại bột khoáng sét pha với dung môi là nước), độ sâu hiện tại khoảng 19 - 20m so với đỉnh cọc”, Sở Thông tin và truyền thông Đồng Tháp cho biết.

Trước đó như báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam bị rơi xuống cọc bê tông có đường kính rỗng 25 cm, sâu 35 m của cầu Rọc Sen (thuộc dự án xây dựng tuyến đường ĐT-857 qua địa bàn ấp 2, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình, Đồng Tháp).

Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Chỉ còn cách bé Hạo Nam vài mét nữa - Ảnh 2
Làm việc thâu đêm để sớm đưa nạn nhân lên trước tết - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Mặc dù lực lượng công nhân công trình nỗ lực tìm cách đưa bé lên nhưng bất thành. Sau đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn được đưa đến hiện trường để thực hiện cứu hộ bé Hạo Nam. Dù đã dùng nhiều phương án và nỗ lực cứu hộ xuyên đêm với rất nhiều máy móc thiết bị và nhiều chuyên gia được huy động đến hiện trường cứu hộ, nhưng đến chiều 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin bé Hạo Nam đã tử vong.

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Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc cật lực để sớm đưa bé Hạo Nam trở về với gia đình.

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