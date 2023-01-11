UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 10/1 mưa lớn kéo dài đã làm ảnh hưởng đến công tác triển khai cứu nạn.

Theo thông tin từ báo VietNamNet bước sang ngày thứ 12, sáng nay (11/1) lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.

Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ đã triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình làm việc cho người và các thiết bị tại hiện trường.

Mưa lớn cản trở lực lượng cứu hộ - Ảnh: Báo VietNamNet

“Đến sáng 11/1, lực lượng cứu hộ đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 3. Đồng thời, đã đào đất đến cao độ tầng chống 4 và cắt đầu cọc để chuẩn bị cho công tác lắp tầng chống 4”, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Đã bước sang ngày thứ 12 nhưng công tác cứu hộ bé Hạo Nam nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi. Nhân lực, thiết bị máy móc được bổ sung đến hiện trường trong những ngày qua. Thậm chí búa rung 180kW từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được chuyển vào Đồng Tháp để phục vụ công tác cứu hộ.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) để nhặt sắt.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Sau nhiều ngày cứu nạn, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định, bé Hạo Nam đã tử vong.