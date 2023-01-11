Hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp ngày thứ 12: 'Đã đào đất đến cao độ tầng chống 4'

Xã hội 11/01/2023 11:32

Ngày thứ 12 vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực làm việc tích cực nhưng vẫn chưa có tín hiệu khả quan.

Theo thông tin từ báo VietNamNet bước sang ngày thứ 12, sáng nay (11/1) lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. 

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 10/1 mưa lớn kéo dài đã làm ảnh hưởng đến công tác triển khai cứu nạn. 

Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ đã triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình làm việc cho người và các thiết bị tại hiện trường.

Hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp ngày thứ 12: 'Đã đào đất đến cao độ tầng chống 4' - Ảnh 1

Hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp ngày thứ 12: 'Đã đào đất đến cao độ tầng chống 4' - Ảnh 2
 Mưa lớn cản trở lực lượng cứu hộ - Ảnh: Báo VietNamNet 

“Đến sáng 11/1, lực lượng cứu hộ đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 3. Đồng thời, đã đào đất đến cao độ tầng chống 4 và cắt đầu cọc để chuẩn bị cho công tác lắp tầng chống 4”, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết.

Đã bước sang ngày thứ 12 nhưng công tác cứu hộ bé Hạo Nam nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi. Nhân lực, thiết bị máy móc được bổ sung đến hiện trường trong những ngày qua. Thậm chí búa rung 180kW từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được chuyển vào Đồng Tháp để phục vụ công tác cứu hộ. 

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) để nhặt sắt.

Hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp ngày thứ 12: 'Đã đào đất đến cao độ tầng chống 4' - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Sau nhiều ngày cứu nạn, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định, bé Hạo Nam đã tử vong.

Vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Toàn cảnh quá trình giải cứu sau 12 ngày và vì sao vẫn chưa kéo được ống cọc bê tông có bé trai lên?

Vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Toàn cảnh quá trình giải cứu sau 12 ngày và vì sao vẫn chưa kéo được ống cọc bê tông có bé trai lên?

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, vì sao đã qua 12 ngày nhưng vẫn chưa thể đưa thi thể nạn nhân lên.

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