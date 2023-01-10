Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Dự kiến 1-2 ngày tới, cọc ống bê tông mới được kéo lên'

“Hiện tất cả máy móc đã đến hiện trường. Dự kiến 1-2 ngày tới, cọc ống bê tông mới được kéo lên”, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã phát biểu vào ngày hôm nay 10/1.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 10/1 công tác cứu hộ cứu nạn tại cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục diễn ra. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết búa rung 180 kW được vận chuyển từ cảng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đến hiện trường đêm 9/1.

Trước đó, một số thiết bị khác đã được vận chuyển để hỗ trợ công tác cứu hộ như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6-1 m, ống vách đường kính 1 m và 2 m. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News Sau khi tham vấn ý kiến của chuyên gia trong nước, tỉnh đã thống nhất phương án nhổ cọc 11 bước. Các bước sẽ đảm bảo tính khả thi khi đáp ứng đủ thiết bị tại chỗ, thời gian cũng như độ an toàn cho đơn vị thi công.

Phương án này cần có thêm cần cẩu 80 tấn hỗ trợ, trong khi hiện trường mới chỉ có cẩu 50 tấn và 35 tấn. Đơn vị đã gấp rút bổ sung về hiện trường thiết bị để mong sớm kéo được ống cọc bê tông lên. Công tác cứu hộ cầu Rọc Sen diễn ra từ trưa 31/12, thời điểm bé Thái Lý Hạo Nam rơi xuống ống cọc bê tông. Công tác cứu hộ ở hiện trường bước sang ngày thứ 11, song kết quả chưa như mong muốn. Với việc chiếc búa rung 180kW đã được vận chuyển tới, ông Đoàn Tấn Bửu cũng phát biểu cho biết thêm: ''Hiện tất cả máy móc đã đến hiện trường. Dự kiến 1-2 ngày tới, cọc ống bê tông mới được kéo lên”. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực để giải cứu bé Hạo Nam về với gia đình - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống Trước đó như báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Theo cơ quan chức năng, việc giải cứu bé trai Hạo Nam 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông gặp khó khăn do miệng trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống, đồng thời việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân.

Lý giải nguyên nhân việc giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt hố ở Đồng Tháp liên tục gặp khó khăn và phải kéo dài Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lý giải cho nguyên nhân việc cứu hộ phải kéo dài mới đây lực lượng chức năng đã đưa ra lời giải thích.

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