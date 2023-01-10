Về tiến độ thực hiện, đội cứu hộ đã đóng xong khung vây ván thép vòng ngoài để giữ ổn định cho thiết bị thi công. Đồng thời đơn vị lắp xong 2/5 tầng khung chống và đào đất được một phía vách đến cao độ khoảng -13 đến -14 m so với mặt đất.

Theo thông tin từ Zing News tính đến tối ngày 9/1, tổ cứu nạn cứu hộ công trình cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp ) vẫn tiếp tục công cuộc cứu hộ để kéo ống cọc bê tông có bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lên.

"Nhân lực được huy động đảm bảo bố trí làm 4 ca thay phiên nhau, mỗi ca 6 giờ để đảm bảo sức khỏe cũng như an toàn cho công nhân làm việc", đại diện đội cứu hộ tỉnh Đồng Tháp thông tin thêm.

Hiện đơn vị tập kết đến công trường các thiết bị phục vụ công việc như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6-1 m, ống vách đường kính 1 m và 2 m. Riêng búa rung 180 kW đang được vận chuyển từ cảng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), dự kiến tối 9/1 đến công trường.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 7/1, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, cho biết địa phương đã thống nhất phương án nhổ ống cọc bê tông qua 11 bước. Các bước sẽ đảm bảo tính khả thi khi đáp ứng đủ thiết bị tại chỗ, thời gian cũng như độ an toàn cho đơn vị thi công.

Công cuộc cứu hộ để kéo ống cọc bê tông lên đã kéo dài hơn một tuần, tính từ trưa 31/12, thời điểm bé Hạo Nam rơi xuống. Sau khi tham vấn ý kiến chuyên gia, phương án cứu hộ mới nhất được thông qua là sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh ống cọc bê tông.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo đó, cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh ống cọc bê tông tạo thành một bộ khung 4,8 m x 4,8 m, đất xung quanh ống cọc được lấy lên bằng gàu xúc (tạm gọi là tầng 1). Từ đáy tầng 1, dùng ống vách thép đường kính 1,6 m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy ống cọc bê tông (tạm gọi là tầng 2) và sau đó, đất xung quanh ống cọc được lấy lên bằng khoan guồng xoắn. Sau khi tiếp cận đáy ống cọc sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhấc ống cọc bê tông lên.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.