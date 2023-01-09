Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp trong ngày thứ 10: Làm việc cật lực để sớm đưa bé Hạo Nam về với gia đình

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết từ tối 8/1 đến sáng 9/1, Tổ Điều hành cứu hộ, cứu nạn công trình cầu Kênh Rọc Sen của UBND tỉnh Đồng Tháp đã điều cẩu 80 tấn, ống vách, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1 m, gàu múc đất cỡ lớn đến hiện trường để đẩy nhanh tốc độ nhổ trụ bê-tông lên mặt đất.

Dự kiến trong ngày 9/1, sau công đoạn làm sạch đất, lực lượng cứu hộ sẽ đóng 2 ống vách dài 1-2 m quanh trụ bê-tông. Tiếp theo, máy khoan guồng xoắn đất giữa 2 ống vách đến khi tiếp cận đáy cọc và dùng cần cẩu nhấc trụ bê-tông lên khỏi mặt đất.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đội cứu hộ làm việc xuyên đêm, dùng gàu chuyên dụng múc đất trong khung vây có diện tích 4,8 x 4,8 m xung quanh trụ bê-tông ra bên ngoài với khả năng mỗi gàu múc được 0,3m3 đất.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã làm việc xuyên đêm nhiều ngày qua. Tuy nhiên, do địa chất nơi công trình có tầng đất sét cứng, cọc đóng sâu 35m; đồng thời hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng nên việc di chuyển máy móc có công suất lớn đến hiện trường vụ bé trai lọt vào trụ bê-tông gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Trước đó như báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Theo cơ quan chức năng, việc giải cứu bé trai Hạo Nam 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông gặp khó khăn do miệng trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống, đồng thời việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân.