Diễn biến MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Tiến hành đào lấy đất trong khung vây'

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, đến 16h ngày 8/1, lực lượng cứu hộ đã đào lấy đất trong khung vây được khoảng 4m; ngoài ra, gia cố được 2/5 khung chống và đang hàn đặt được 1/5 khung chống.
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Theo thông tin từ báo VietNamNet vào chiều 8/1, UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình.
Các thiết bị, máy móc cũng liên tục được vận chuyển, bổ sung đến hiện trường.
Hiện tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ đã thay cọc ván thép 18m bằng cọc ván thép 12m để phù hợp với địa hình tại hiện trường.
“Hôm nay, lực lượng cứu hộ đã đóng xong khung cừ ván thép 12m, đỉnh cừ thấp hơn mặt đất khoảng 2m và tiến hành đào lấy đất trong khung vây”, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết.
Đến 16h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đào lấy đất trong khung vây được khoảng 4m; ngoài ra, gia cố được 2/5 khung chống và đang hàn đặt được 1/5 khung chống.
Tỉnh Đồng Tháp đang bổ sung thêm gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m…
Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm.
Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng bất thành.