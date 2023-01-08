Trưa ngày thứ 9 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Vẫn chưa thể xác định được chính xác thời điểm nhổ trụ bê tông lên khỏi mặt đất

Xã hội 08/01/2023 11:11

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng cho biết chưa thể xác định được chính xác thời điểm nhổ trụ bê tông lên khỏi mặt đất để đưa thi thể của bé Hạo Nam về với gia đình.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào trưa ngày 8/11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục đóng được nhiều cọc ván thép có chiều dài 18 m xuống đất xung quanh trụ bê-tông sâu 35 m mà bé Thái Lý Hạo Nam (SN 2012; ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) rơi xuống.

Theo ghi nhận tại hiện trường, công tác nhổ trụ bê-tông sâu 35m vẫn đang rất khẩn trương để sớm đưa thi thể bé Hạo Nam về nhà an táng.

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, Tổ trưởng Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Kênh Rọc Sen, cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đang đẩy nhanh tiến độ đưa trụ bê-tông lên khỏi mặt đất trong thời gian sớm nhất. 

Trưa ngày thứ 9 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Vẫn chưa thể xác định được chính xác thời điểm nhổ trụ bê tông lên khỏi mặt đất - Ảnh 1

Trưa ngày thứ 9 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Vẫn chưa thể xác định được chính xác thời điểm nhổ trụ bê tông lên khỏi mặt đất - Ảnh 2
 Lực lượng chức năng vẫn đang làm việc cật lực để mang thi thể bé Hạo Nam về với gia đình - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hôm qua, tỉnh đã chọn phương án khả thi đã thống nhất theo tư vấn của các chuyên gia đầu ngành trong nước. Đó là, đóng cọc ván thép xung quanh, sau đó lấy đất lên để tiến hành các biện pháp tiếp theo để đưa trụ bê-tông lên khỏi mặt đất.

Trước đó, như báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Trưa ngày thứ 9 vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Vẫn chưa thể xác định được chính xác thời điểm nhổ trụ bê tông lên khỏi mặt đất - Ảnh 3
Hiện trường nơi bé Hạo Nam lọt hố - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo cơ quan chức năng, việc giải cứu bé trai Hạo Nam 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông gặp khó khăn do miệng trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25cm, nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống, đồng thời việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân.

Tối 4/1, sau hơn 4 ngày thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

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Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, đã trải qua 9 ngày giải cứu nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm thấy nạn nhân.

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