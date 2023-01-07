Chiều ngày thứ 8 vụ bé trai bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, nhân chứng tiết lộ rõ về nguyên nhân nạn nhân rơi xuống hố

Xã hội 07/01/2023 15:58

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, anh Hoàng Anh Việt - công nhân trong đội thi công đóng cọc cho rằng nguyên nhân miệng hố bị hở là do phương tiện di chuyển rung lắc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, 8 ngày xảy ra vụ việc, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lên được mặt đất. Nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi vì sao bé trai nặng hơn 22kg lại lọt trụ bê tông có đường kính 25cm?

Hình ảnh, video ghi lại cảnh cứu bé trai ở thời điểm đầu, lộ rõ mô đất có hố "tử thần", miệng hố khoảng 60-70cm. Đây là nguyên nhân bé trai lọt trụ bê tông cắm sâu xuống đất 35m. Nhưng vì sao có hố "tử thần" này tại công trình?

Theo lời một công nhân tham gia đóng cọc tại công trình, đội thi công của anh thực hiện việc đóng cọc trụ bê tông hai bên mố cầu Kênh Rọc Sen. Phần việc này đội thi công thực hiện từ tháng 11/2022, mỗi mố cầu đóng 18 trụ bê tông dài 35m. Đến ngày 29/12, trụ cuối cùng bên bờ phải Kênh Rọc Sen (phía bờ cháu trai lọt trụ bê tông) đã đóng xong.

Chiều ngày thứ 8 vụ bé trai bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, nhân chứng tiết lộ rõ về nguyên nhân nạn nhân rơi xuống hố - Ảnh 1
Công nhân Đoàn Tuấn Em kể đến nay anh vẫn còn ám ảnh tiếng bé kêu cứu - Ảnh: Báo Dân Trí 

Công nhân Đoàn Tuấn Em, 33 tuổi, quê Cà Mau, cho biết, 18 trụ bê tông đóng xong, công nhân đều dùng đất đắp lại. Từ mặt đất đến miệng trụ bê tông dày từ 2-3m. Bởi thế theo Tuấn Em và nhiều công nhân khác không lý giải được vì sao có hố "tử thần" trên khiến bé Nam lọt xuống.

Chiều ngày thứ 8 vụ bé trai bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, nhân chứng tiết lộ rõ về nguyên nhân nạn nhân rơi xuống hố - Ảnh 2
Hoàng Anh Việt cho rằng nguyên nhân khiến hố không bị che lấp là do phương tiện di chuyển qua lại - Ảnh: Báo Dân Trí 

Tuy nhiên, anh Tuấn Em và anh Hoàng Anh Việt - công nhân trong đội thi công đóng cọc - cho rằng, lớp đất đắp trên mặt trụ bê tông có thể bị lở ra do phương tiện di chuyển qua lại, vì thời gian trước khi xảy ra vụ tai nạn, trời không mưa.

"Khi đóng cọc xong, anh em phải lấp đất lại, vì đơn giản là tự bảo vệ mình khỏi lọt chân. Một trụ bị hở miệng có thể do phương tiện di chuyển qua (mỗi phương tiện nặng trên 60 tấn) tạo rung lắc", Tuấn Em nói.

Anh Việt chia sẻ thêm, khi đội di dời qua bờ sông đối diện để thi công cọc, lúc này công nhân, máy móc đã tập trung bên bờ đối diện. Khi đóng được cọc thứ nhất, thì xảy ra sự việc cháu trai lọt trụ bê tông.

Theo lời những công nhân có mặt tại hiện trường từng tham gia cứu bé Hạo Nam, lúc xảy ra sự vụ, anh em công nhân nghỉ trưa, chuẩn bị ăn cơm. Và trước đó, nhóm trẻ này đã từng được nhắc nhở khi lén vào công trình.

Lời giải thích trên chỉ là một phía từ những người có mặt ở hiện trường. Dư luận vẫn đang chờ câu trả lời của ngành chức năng về trách nhiệm của đơn vị thi công, quản lý dự án và đơn vị giám sát công trình này khi để xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Chiều ngày thứ 8 vụ bé trai bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, nhân chứng tiết lộ rõ về nguyên nhân nạn nhân rơi xuống hố - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.

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