Đau lòng với lời tâm sự của cha mẹ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Nếu còn phép màu để mang cháu trở lại với tôi thì tôi rất mừng'

Xã hội 05/01/2023 06:02

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, sau khi hay tin con trai đã tử vong những lời tâm sự của cha mẹ nạn nhân không khỏi khiến những người xung quanh cảm thấy đau lòng.

Theo thông tin Zing News vào tối 18h30 ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, xác nhận bé Nam đã tử vong. Kết luận này có sự phối hợp liên ngành giữa các đơn vị pháp y, y tế, chính quyền liên ngành cũng như đánh giá hiện trạng tại vị trí bé trai bị tai nạn.

Trao đổi với mẹ nạn nhân, chị Linh cho biết từ ngày con trai gặp tai nạn, không đêm nào người mẹ chợp mắt. Sau khi biết tin con mất, chị Linh cùng chồng đã tính đến các phương án làm lễ an táng cho bé Nam, trong đó dành khoảng đất để an táng bé.

Đau lòng với lời tâm sự của cha mẹ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Nếu còn phép màu để mang cháu trở lại với tôi thì tôi rất mừng' - Ảnh 1
Anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé Nam) rơi nước mắt khi nhắc về đứa con trai xấu số của mình - Ảnh: Zing News 

"Suốt hai ngày đầu con gặp nạn, chồng tôi liên tục túc trực trên hiện trường, chỉ biết cầu mong phép màu đến với con. Đầu óc của bố cháu hiện giờ rối loạn, nhưng hai vợ chồng vẫn ráng bảo nhau giữ gìn sức khoẻ để còn chờ ngày đưa con về", chị Linh chia sẻ.

Chị Linh vẫn nhớ mãi ngày 31/12 khi sáng hôm đó, bé Nam đi nhặt sắt bán được 21.000 đồng dành dụm tiền học võ. Bé dự tính buổi chiều sẽ quay lại nhặt nhạnh tiếp, nhưng khi đến công trình cầu Rọc Sen, Nam không may rơi xuống ống cọc bê tông.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định việc duy trì sự sống cho bé Nam đã kết thúc, do đó, đơn vị cứu hộ cứu nạn sẽ thay đổi phương án, thực hiện nhanh nhất các công đoạn để sớm đưa em ra khỏi ống cọc bê tông. Được sự đồng ý của gia đình, cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành làm pháp y đại thể với thi thể của bé Nam.

Theo ông Bửu, ban đầu đơn vị đã tiên lượng sức khỏe của cháu Nam rất xấu khi nạn nhân có khả năng bị đa chấn thương. Điều kiện trong lòng ống cọc bê tông không đảm bảo không khí, cháu bé còn gặp thời tiết lạnh, không được ăn uống.

Đau lòng với lời tâm sự của cha mẹ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Nếu còn phép màu để mang cháu trở lại với tôi thì tôi rất mừng' - Ảnh 2
Chị Linh thẫn thờ trước sự ra đi của con trai - Ảnh: Báo Thanh Niên 

“Đây là tình huống rất nặng nề, đau lòng. Vì em bé đã tử vong nên bằng mọi cách, đơn vị phải đưa bé Nam lên được mặt đất để sớm lo tang sự cho em”, ông Bửu nói.

Đau lòng với lời tâm sự của cha mẹ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Nếu còn phép màu để mang cháu trở lại với tôi thì tôi rất mừng' - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu nạn.

Thay đổi biện pháp cứu hộ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Dù em bé đã tử vong nhưng vẫn phải nhanh chóng đưa thi thể em lên để lo tang sự'

Thay đổi biện pháp cứu hộ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Dù em bé đã tử vong nhưng vẫn phải nhanh chóng đưa thi thể em lên để lo tang sự'

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, dù không xảy ra phép màu nhưng lực lượng chức năng vẫn đang làm việc khẩn trương để sớm đưa thi thể em về với gia đình.

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