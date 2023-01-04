Rạng sáng ngày thứ 4 vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, người dân cầu nguyện mong em sớm thoát khỏi hố sâu: 'Anh và gia đình không ngủ để dõi theo em'

Xã hội 04/01/2023 06:14

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp lọt hố bê tông sâu 35m, không chỉ phụ huynh mà có rất nhiều người đang ngóng chờ từng chút một về tình hình của nạn nhân và cầu mong những gì tốt nhất sẽ đến với em.

Thông tin từ Zing News cho biết hiện hầu như toàn bộ người dân trên cả nước đang thực sự mong mỏi một phép màu đến từ Nam.

"Trưa 31/12, nghe thấy hàng xóm hô hoán, tôi cũng chạy theo dòng người. Chạy đến công trình, tôi cùng chú Tài (cha của bé Nam) bơm oxy xuống phía dưới cho cháu", anh Vũ Trường (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) nhớ lại khoảnh khắc cùng hàng xóm đi hỗ trợ bé Thái Lý Hạo Nam sau khi em rơi xuống ống cọc bê tông.

Nhà anh Trường chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 100 m. Trong trí nhớ của anh, bé Nam người nhỏ thó nhưng chăm đi học, có thói quen hay mua nước đá uống.

Rạng sáng ngày thứ 4 vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, người dân cầu nguyện mong em sớm thoát khỏi hố sâu: 'Anh và gia đình không ngủ để dõi theo em' - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc ngày đêm để giải cứu cháu bé - Ảnh: Zing News 

Sau ngày đầu bé Nam rơi xuống ống cọc bê tông, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp căng rào chắn, không cho người dân xung quanh tiếp cận hiện trường. Anh Trường cũng như những hàng xóm khác, thấp thỏm từng ngày mong cậu bé được cứu lên.

"Đã bốn ngày cháu ở dưới cọc bê tông, tôi còn xót ruột huống chi là cha mẹ bé. Đây là sự việc đau lòng không ai muốn. Tôi chỉ cầu mong lực lượng chức năng sớm kéo được ống cọc bê tông lên để biết tình hình bé Nam thế nào", anh Vũ Trường chia sẻ.

Ở quanh lối vào công trình Rọc Sen, nơi bé Nam rơi xuống, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy không được tiếp cận gần hiện trường, hàng xóm và người dân ở các khu vực lân cận vẫn tập trung theo dõi, túc trực và thầm mong chờ phép màu đến với bé Nam.

Trong căn nhà chật hẹp của gia đình Nam, người thân và bạn bè thường xuyên đến động viên, cầu mong may mắn đến với bé trai 10 tuổi.

Căn nhà có diện tích khoảng 50 m2, mái lợp tôn cũ kỹ. Trong chiều 3/1, khi thấy những trụ gỗ ọp ẹp, khó chịu được sức chứa đông người, một số người dân cùng xúm tay giúp đỡ gia đình kiểm tra lại căn nhà.

Bà Hoa (hàng xóm của gia đình nạn nhân) chỉ vào căn nhà nhỏ của anh Tài, nơi thường xuyên có đông người dân đang bên trong động viên gia đình. Bà nhớ Nam là cậu bé tinh nghịch, nhưng cũng rất ngoan ngoãn.

Ngày bé trai rơi xuống ống cọc bê tông, dù không thể hỗ trợ nhiều, bà Hoa vẫn chạy theo dõi. Như những người hàng xóm khác, bà Hoa thường cập nhật tin tức trên báo đài. Sau ngày bé Nam bị tai nạn, con xóm nhỏ trở nên yên lặng. Tất cả người dân chỉ biết cầu nguyện cho cậu bé.

Rạng sáng ngày thứ 4 vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, người dân cầu nguyện mong em sớm thoát khỏi hố sâu: 'Anh và gia đình không ngủ để dõi theo em' - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Không chỉ hàng xóm, nhiều người dân trong khu vực khác cũng mong chờ phép màu đến với cậu bé 10 tuổi.

Chiều 3/1, bà Nguyễn Hương (ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) rủ hai người hàng xóm đến ngóng tin tức của bé Nam. Ba hôm nay, cứ sau 16h, khi đã rảnh rỗi, bà Hương lại cùng những người bạn lại đến ngóng tin tức của bé Hạo Nam.

"Đã bốn ngày rồi, tôi chỉ cầu mong khi kéo ống lên, cháu vẫn còn sống", bà Hương nói.

"Cầu mong phép màu đến với Hạo Nam", "Cả ngày tôi thấp thỏm đợi tin tức của cháu bé, xót xa quá!",... Mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều dòng cầu nguyện cho bé Thái Lý Hạo Nam.

Theo dõi vụ việc trên, chị Phương Trinh (38 tuổi, Đồng Tháp) xót xa khi con trai mình cũng tầm tuổi của bé trai. "Cả đêm qua tôi nằm chờ tin của bé mãi. Lần nào mở điện thoại lên cũng đọc báo xem đã đưa được bé lên chưa", chị Trinh chia sẻ.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 giờ ngày 31/12, bé Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N. lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Lúc này, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng gần 100 người cùng ba máy xúc, một xe cẩu được huy động đến, triển khai nhiều phương án giải cứu.

Bên cạnh việc giải cứu bé trai, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các bình oxy để xử lý khi cháu bé được đưa lên.

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