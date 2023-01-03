TP.HCM: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trên vỉa hè

Xã hội 03/01/2023 14:37

Mới đây người dân không khỏi bàng hoàng khi phát hiện thi thể của một bé gái còn nguyên dây rốn, gói trong chiếc áo khoác được phát hiện trên địa bàn phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân vào trưa 3/1, Công an TP.Thủ Đức, TPHCM đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ thi thể bé gái sơ sinh bỏ trên vỉa hè.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc áo khoác cuộn tròn còn lòi ra vài cộng tóc để trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển, trước nghĩa trang giáo xứ Long Bình, thuộc phường Long Bình, TP Thủ Đức.

TP.HCM: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trên vỉa hè - Ảnh 1
Thi thể bé gái - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân 

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm khi người dân lại kiểm tra thì phát hiện bên trong chiếc áo là thi thể trẻ sơ sinh. Nhận tin báo, Công an có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Bước đầu xác định thi thể này là bé gái mới sinh, còn nguyên dây rốn.

Tới 11 giờ trưa, công an vẫn đang khám nghiệm, làm rõ vụ việc.

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