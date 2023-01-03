Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi lọt hốt bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, mới đây để hỗ trợ cho gia đình nạn nhân quân khu 9 đã quyết định xây cho gia đình căn nhà mới.

Theo thông tin từ báo VTC News vào ngày 3/1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng) đến hiện trường vụ cháu bé 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình). Ngay khi hay tin cháu bé gặp nạn, Quân khu 9 đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp sử dụng lực lượng tại chỗ gồm dân quân tự vệ, bộ đội đến hỗ trợ cho lực lượng cứu hộ.

“Lữ đoàn công binh Quân khu cũng sử dựng lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn gồm xe cứu hộ đa năng, các phương tiện cắt chuyên dụng kịp thời đến hiện trường để sẵn sàng tham gia các công việc Ban Chỉ đạo giao”, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều thông tin. Căn nhà của gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo VTC News Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều cho biết, Quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình 1 căn nhà.

“Đến động viên gia đình cháu bé gặp nạn, tôi thấy gia đình rất khó khăn, con còn nhỏ, ruộng vườn ít mà công việc không ổn định. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Bộ Tư lệnh, Quân khu 9 sẽ hỗ trợ 1 căn nhà cho gia đình. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đi cùng cha của nạn nhân - Ảnh: Báo VTC News Sau khi vụ việc ổn định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, cùng các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát, triển khai xây dựng nhà để gia đình sớm có nơi ở ổn định và đề xuất phương án hỗ trợ cho gia đình có công ăn việc làm, sớm ổn định cuộc sống”, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều nói. Theo thông tin từ báo Tiền Phong đã đưa tin trước đó vào trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.

Đau lòng với nguyên nhân bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Bán được 21 nghìn nhưng người ta trả 15 nghìn, kiếm tiền đóng tiền học võ để mẹ khỏi cho' Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, những lời tâm sự của ba mẹ nạn nhân mới đây không khỏi khiến cho nhiều người cảm thấy đau lòng và mong chờ một phép màu sẽ xảy đến với gia đình này.

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