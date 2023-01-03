Đau lòng với nguyên nhân bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Bán được 21 nghìn nhưng người ta trả 15 nghìn, kiếm tiền đóng tiền học võ để mẹ khỏi cho'

Xã hội 03/01/2023 10:12

Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, những lời tâm sự của ba mẹ nạn nhân mới đây không khỏi khiến cho nhiều người cảm thấy đau lòng và mong chờ một phép màu sẽ xảy đến với gia đình này.

Thông tin từ báo Người Lao Động, xuyên đêm 2/1, đến rạng sáng 3/1, lực lượng cứu hộ của Đồng Tháp vẫn miệt mài làm việc để sớm nhất có thể giải cứu cháu bé rơi xuống cọc bên tông rỗng sâu 35 m.

Lực lượng cứu hộ với khoảng 350 người chia nhiều tổ luân phiên chia ca để làm việc liên tục. Mục tiêu sẽ nhổ được cọc bê tông mà bé trai rơi vào trong sáng sớm 3/1.

Trong lúc tình hình đang hết sức căng thẳng, hơn lúc nào hết cả cha mẹ của nạn nhân còn sốt ruột hơn thế. Không giấu được sự lo lắng, người cha cháu bé chia sẻ, cháu trai chạy về thông báo con anh bị rơi xuống hố. Ban đầu, anh chỉ nghĩ con bị rơi xuống cống bình thường nhưng khi chạy ra thì mới bàng hoàng.

Đau lòng với nguyên nhân bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Bán được 21 nghìn nhưng người ta trả 15 nghìn, kiếm tiền đóng tiền học võ để mẹ khỏi cho' - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

“Chạy ra nghe tiếng nó, hỏi anh kia là nãy giờ có lôi lần nào chưa, anh ấy nói là lôi 1 lần rồi mà hụt. Anh kia mới chạy xuống phà lấy thêm dây nối vào, nối vào xong thả xuống kêu: “Cu ơi con có thấy thì con nắm dây ba lôi con lên. Không có động đậy gì hết nghe nó la thôi, la một hồi là rơi xuống”, ba cháu bé bật khóc nói.

Theo lời gia đình, cháu bé học lớp 5, đi học võ được 1 tháng nay và cần đóng học phí 60 nghìn đồng.

Vì không muốn xin ba mẹ tiền nên bé trai tự đi nhặt ve chai kiếm tiền học võ.

Đau lòng với nguyên nhân bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Bán được 21 nghìn nhưng người ta trả 15 nghìn, kiếm tiền đóng tiền học võ để mẹ khỏi cho' - Ảnh 2
Mẹ bé Thái Lý Hạo Nam

“Bán được 21 nghìn nhưng người ta trả 15 nghìn, thiếu lại con 6 nghìn để con đi kiếm thêm bán cho đủ, kiếm tiền đóng tiền học võ mẹ khỏi cho. Sau khi đi nhặt ve chai tiếp thì xảy ra chuyện.

Đứa cháu chạy về nói: Bác ba ơi anh cu lộn xuống hố rồi, tưởng đâu lộn xuống cống bình thường. Về sau thấy mấy anh ở gần đó chạy vào kêu" cứu con anh ơi, cứu con anh ơi". Thằng bé lên tiếng một hồi rồi sau đó không còn nghe tiếng con nữa”, người mẹ bật khóc nức nở nói.

Đau lòng với nguyên nhân bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: 'Bán được 21 nghìn nhưng người ta trả 15 nghìn, kiếm tiền đóng tiền học võ để mẹ khỏi cho' - Ảnh 3
Cha của cháu bé luôn có mặt tại hiện trường để ngóng chờ tin tức về con - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Cha cháu bé cũng cho biết, chỉ nghe thấy con la hét ở dưới chứ không biết con nói gì.

Trước đó theo thông tin từ báo VTC News đã đưa tin vào khoảng 11h30, ngày 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m).

Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông: Đang nỗ lực rút trụ, hy vọng tiếp cận nạn nhân trong sáng 3/1

Vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông: Đang nỗ lực rút trụ, hy vọng tiếp cận nạn nhân trong sáng 3/1

Trong đêm và sáng 3/1, lực lượng chức năng vẫn đang gấp rút hoàn thành việc đặt ống thép bọc ngoài trụ bê tông để tiến hành rút trụ, đưa bé trai ra ngoài.

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