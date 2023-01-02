Liên quan đến việc giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành giải cứu nạn nhân.

Theo thông tin từ báo VOV vào thời điểm 18h20 phút, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ đang tiếp tục được triển khai. Hiện, lực lượng cứu hộ đã xói được 31m trên tổng số 36m dài của cọc bê tông. Như vậy, chỉ còn khoảng 5m cọc bê tông nữa sẽ được thực hiện xuyên suốt đêm nay. Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết, lực lượng cứu hộ sẽ quyết tâm trong đêm nay sẽ khoan để làm mềm 5m đất còn lại và cố gắng đưa lên trước sáng mai (3/1).

Ông Lê Hoàng Bảo cho biết, kế hoạch ban đầu đưa ra nhưng cũng gặp nhiều ảnh hưởng về điều kiện địa chất, địa tầng và thiết bị phải vận chuyển từ nơi xa đến nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, với quyết tâm của lực lượng tham gia công tác cứu hộ sẽ cố gắng hoàn thành công việc trước sáng ngày mai.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang miệt mài tìm cách giải cứu bé trai - Ảnh: Báo VOV “Theo kế hoạch, đêm nay sẽ làm quyết tâm làm 5m đất đó xuống. Đến thời điểm này, chúng tôi đã gần đạt được kết quả rồi, cố gắng hoàn thành xong việc này trước sáng ngày mai”, ông Lê Hoàng Bảo nói.

Đã hơn 2 ngày trôi qua từ khi xảy ra sự việc trên, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã huy động mọi nguồn lực để giải cứu bé trai. Việc lực lượng chức năng cứu hộ cả ngày lẫn đêm và bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dụng được đưa đến đã đạt được những kết quả khả quan. Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 giờ ngày 31/12, bé Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N. lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Hiện trường nơi bé Nam rớt xuống hố - Ảnh: Báo Tiền Phong Lúc này, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng gần 100 người cùng ba máy xúc, một xe cẩu được huy động đến, triển khai nhiều phương án giải cứu. Bên cạnh việc giải cứu bé trai, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các bình oxy để xử lý khi cháu bé được đưa lên.

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