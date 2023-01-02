Xót xa với lời kể của cha cháu bé 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp giây phút con kêu cứu: 'Tôi hốt hoảng chạy lại và chỉ nghe con kêu cứu dưới hố'

Xã hội 02/01/2023 16:15

Gia đình cháu bé 10 tuổi đang trong trạng thái cực kỳ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu con trai.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào khoảng 15 giờ ngày 2/1, lực lượng công binh của Quân khu 9 đã được chi viện đến hiện trường để tham gia việc cứu bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35m.

Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ tại hiện trường đã nỗ lực hơn 48 giờ qua để khẩn trương đưa bé trai lên mặt đất nhưng kết quả chưa thể thực hiện được.

Có mặt tại hiện trường, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã động viên, chia sẻ với gia đình. Theo ông Nghĩa, đây là sự cố không mong muốn, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo tập trung các phương tiện, con người để tập trung cứu hộ bé sớm nhất.

Xót xa với lời kể của cha cháu bé 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp giây phút con kêu cứu: 'Tôi hốt hoảng chạy lại và chỉ nghe con kêu cứu dưới hố' - Ảnh 1
Xót xa với lời kể của cha cháu bé 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp giây phút con kêu cứu: 'Tôi hốt hoảng chạy lại và chỉ nghe con kêu cứu dưới hố' - Ảnh 2
Nhiệm vụ giải cứu đã diễn ra hơn 30 tiếng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã chủ trì cuộc họp, chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường.

Đại tá Trần Công Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung triển khai công tác giải cứu cháu bé. Đến chiều 2-1, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được với nạn nhân.

Nhắc lại thời điểm xảy ra sự việc, ông Thái Văn Tấn Tài (cha của nạn nhân) cho biết: "Nghe báo tin, tôi hốt hoảng chạy lại và chỉ nghe con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, tôi không nghe tiếng con kêu cứu gì nữa".

Gia đình ông Tài thuộc diện khó khăn, 2 vợ chồng đều đi làm thuê. Suốt 2 đêm qua, ông Tài gần như túc trực tại hiện trường để cầu mong con trai được đưa lên khỏi trụ bê tông.

Xót xa với lời kể của cha cháu bé 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp giây phút con kêu cứu: 'Tôi hốt hoảng chạy lại và chỉ nghe con kêu cứu dưới hố' - Ảnh 3
Cha cháu bé Thái Lý Hào Nam - Ảnh: Báo VietNamNet 

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết vào khoảng 11 giờ 30 giờ ngày 31/12, bé Thái Lý Hào Nam  (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N. lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Lúc này, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng gần 100 người cùng ba máy xúc, một xe cẩu được huy động đến, triển khai nhiều phương án giải cứu.

Bên cạnh việc giải cứu bé trai, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các bình oxy để xử lý khi cháu bé được đưa lên.

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