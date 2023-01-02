Đến gần trưa 2/1 – tròn 2 ngày kể từ lúc bé Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012, ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp ) bị tụt xuống trụ bê tông, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, nói về tình hình giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương để chạy đua với thời gian.

Tình hình bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông đang khiến nhiều người lo lắng do chưa xác định được cụ thể tình trạng hiện tại của bé ra sao.

Theo ông Lê Hoàng Bảo – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, việc cứu nạn bằng hệ thống khoan cọc nhồi chưa thực hiện được. Tuy nhiên, ngành chức năng vẫn đang gấp rút tiếp tục nghiên cứu và tìm giải pháp tối ưu. Trước mắt, các lực lượng vẫn trưng dụng hệ thống khoan cọc nhồi hiện hữu để thực hiện công tác cứu nạn.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC News

Phương án giải cứu bé Nam đã được bàn bạc, song lực lượng cứu hộ tỉnh Đồng Tháp không chắc chắn về sức khoẻ hiện tại của em.

Trong suốt quá trình thực hiện các phương án giải cứu, nhóm cứu hộ liên tục truyền oxy và nước xuống cho nạn nhân. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nhận thấy Nam sử dụng lượng nước truyền xuống. Phía trên, lực lượng y tế vẫn luôn túc trực để sẵn sàng tiếp cứu khi bé trai được đưa lên.

"Chúng tôi có tiếp khí oxy vào miệng trụ bê tông. Tuy nhiên việc này chưa chắn chắn rằng sẽ cung cấp được luồng khí thở đến cho nạn nhân", một thành viên tổ cứu hộ chia sẻ.

Gia đình nạn nhân và nhiều người dân túc trực tại hiện trường với tâm trạng rất lo lắng. Anh Thái Văn Tấn Tài (bố nạn nhân) nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc khi phát hiện con trai bị rơi xuống trụ bê tông.

Anh Tài nhiều lần trách bản thân mải chạy theo công việc mưu sinh mà ít có thời gian để bên cạnh, chăm sóc con trai. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (mẹ nạn nhân) liên tục ngất xỉu ở hiện trường, không khỏi xúc động mạnh mỗi khi nhắc đến con.

Hơn 100 người đã có mặt tại hiện trường để tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 giờ ngày 31/12, bé Thái Lý Hào N. (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N. lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Lúc này, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng gần 100 người cùng ba máy xúc, một xe cẩu được huy động đến, triển khai nhiều phương án giải cứu.

Bên cạnh việc giải cứu bé trai, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các bình oxy để xử lý khi cháu bé được đưa lên.