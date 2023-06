Thót tim với khoảnh khắc bé trai 10 tuổi không may rơi xuống móng cọc bê tông sâu 35 mét ở Đồng Tháp

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến việc bé Thái Lý Hạo Nam - 10 tuổi ( ngụ xã Phú Lợi, H. Thanh Bình) rơi xuống móng cọc bê tông mố cầu Rọc Sen, thuộc công trình đường ĐT- 857 tại ấp 2, xã Phú Lợi, H. Thanh Bình, camera của công trình đã ghi lại được khoảnh khắc lúc bé cùng nhóm bạn lẻn vào công trường nhặt sắt và không may bị rơi xuống.

Cụ thể, bé Hạo Nam (áo sẫm màu vàng) không may rơi xuống trụ bê tông và nhóm bạn đi cùng chạy tìm người cứu bạn. Camera quản lý công trình ghi lại.

Vào khoảng 11h30 ngày 31/12, một nhóm trẻ em tự lẻn vào công trường thì bị bảo vệ phát hiện và đuổi ra. Nhưng khoảng 11h50 cùng ngày thì nhóm trẻ nói trên lại lẻn vào công trình. Sau đó, bé Hạo Nam đã rơi xuống lòng cọc ống D500 có đường kính ngoài cọc 500mm, đường kính trong cọc 250mm. Thấy vậy, các bé đi cùng hô hoán mọi người đến cứu bé Nam nhưng bất thành. Lúc đầu mọi người nghe tiếng bé Nam kêu cứu nhưng sau đó khỏng 10 phút thì không nghe thấy tiếng gì nữa.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Bình nhanh chóng đến hiện trường đồng thời báo về Công an tỉnh cử lực lượng hỗ trợ. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Tại thời điểm xảy ra sự cố công trường ngừng làm việc và nhân công đang nghỉ trưa. Trước thời điểm đó công trình vẫn hoạt động thi công bình thường theo đúng hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công.

Hai ngày qua, lực lượng cứu hộ đã rất nỗ lực giải cứu nạn nhân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào sáng ngày 2/1, khu vực hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt, phục vụ công tác cứu hộ. Các bước cứu hộ đang được lực lượng nghiệp vụ triển khai tích cực, phù hợp với tình hình, diễn biến thực tế tại hiện trường.

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc triển khai khoan cọc nhồi phát hiện địa chất không thuận lợi vì móng cọc có 2 mối nối (đoạn 12 và 24 m). Ngoài việc khoan thì việc nhổ cọc cũng có thể có nguy cơ làm gãy mối nối, lực lượng cứu hộ đã chuyển phương án sang thận trọng chắc chắn nhằm đảm bảo an toàn cao nhất, tránh gây nguy hiểm cho nạn nhân.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, huyện Thanh Bình vẫn túc trực chỉ đạo công tác cứu hộ, hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với nạn nhân.