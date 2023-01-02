Theo thông tin từ báo Thanh Niên, UBND huyện Thanh Bình cho biết, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 31/12/2022, khoảng 4 trẻ em ở xã Phú Lợi (trong đó bé Hạo Nam) vào chơi ở công trình thi công cầu Rọc Sen, thuộc tuyến đường ĐT-857 trên địa bàn ấp 2, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình. Trong lúc chơi, Nam bị lọt xuống móng cọc bê tông mố cầu rỗng đường kính bên trong 25 cm, đã được đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Phát hiện sự việc, các em đi cùng Nam tri hô để người lớn gần đó cùng gia đình ứng cứu, tuy nhiên không thành nên báo cho lực lượng chức năng địa phương để xử lý.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại hiện trường triển khai nhiều phương án cứu hộ. Lực lượng đã dùng nhiều phương án và liên tiếp bơm ô xy, truyền nước uống để bé cầm cự. Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, có mặt liên tục tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. 3 máy đào và 1 cần cẩu được huy động đến hiện trường liên tục đào đắp mở rộng một hố rộng khoảng 10 m tại vị trí bé Nam bị rơi vào. Do móng cọc bê tông mố cầu được đóng sâu trong lòng đất, vị trí cọc có kết cấu là đất sét dày chịu lực tốt, nên rất khó nhổ cọc lên để cứu cháu bé.

Từ khoảng 23 giờ ngày 31/12/2022 trở về sau, lực lượng cứu hộ dùng máy khoan địa chất được điều từ nơi khác đến khoan đất xung quanh móng cọc để làm nhão đất nhằm dùng cần cẩu nhổ móng cọc bê tông lên. Tuy triển khai phương án khoan rất cật lực, nhưng lực lượng cứu hộ chỉ khoan được vài lỗ khoan. Đến khoảng 17 giờ ngày 1.1.2023, lực lượng cứu hộ đã điều máy khoan cọc nhồi có đường kính lớn của công trình thi công đường từ H.Tháp Mười đi theo đường thủy đến hiện trường để khoan một số lỗ quanh móng cọc để làm giảm ma sát nhằm kéo móng bê tông lên.

Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu nạn nhân xuyên đêm - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, lực lượng cứu hộ đã điều nhiều máy xúc, máy ủi, máy trục cọc nhồi bê-tông công suất lớn đã được đưa đến hiện trường để phục vụ việc nhổ được trụ bê-tông, đưa bé Nam ra ngoài. Nhóm cứu hộ liên tục truyền ôxy và truyền nước xuống cho nạn nhân. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nhận thấy Nam sử dụng lượng nước truyền xuống.

Có mặt tại hiện trường, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết ngay sau khi sự cố đáng tiếc xảy ra, ngành chức năng đã huy động nhiều nguồn lực để tham gia cứu hộ, cứu nạn một cách nhanh nhất, tốt nhất.

"Với phương châm "còn nước còn tát", lực lượng giải cứu đang chạy đua với thời gian để hy vọng cứu được cháu Nam" – ông Tuấn khẳng định.