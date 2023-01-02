Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Tạm dừng tìm kiếm để chờ các phương tiện, kỹ thuật khác

Xã hội 02/01/2023 09:25

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn vẫn còn rất đông lực lượng cứu hộ và thợ chuyên nghiệp phục vụ việc giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m. Tuy nhiên, thời tiết mưa phùn từ rạng sáng cũng gây khó khăn cho việc giải cứu.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, từ khuya đến sáng 2/1, máy khoan cọc nhồi công suất lớn ngừng hoạt động không rõ nguyên nhân. Cụ thể, ông Huỳnh Văn Nờ - chủ tịch UBND huyện Thanh Bình, Đồng Tháp - cho biết các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tạm dừng tìm kiếm để chờ các phương tiện, kỹ thuật khác giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m.

"Chúng tôi tạm dừng để chờ phương tiện, kỹ thuật khác để tiếp tục tìm kiếm bé trai. Nghĩa là thay đổi kỹ thuật so với phương án dự kiến ban đầu. Vẫn sử dụng máy lớn nhưng có thêm phần cọc, bao đưa xuống để đảm bảo không đổ, ngã. Phương án này hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được bé và đảm bảo an toàn kỹ thuật", ông Nờ cho biết.

Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Tạm dừng tìm kiếm để chờ các phương tiện, kỹ thuật khác - Ảnh 1
Từ khi xảy ra vụ việc đến nay đã hơn 44 giờ, bé N. còn mắc kẹt trong trụ bê tông rỗng sâu 35m - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Tạm dừng tìm kiếm để chờ các phương tiện, kỹ thuật khác - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ đưa thêm thiết bị vào hiện trường - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hào N. (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N. lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét. Lúc này, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng gần 100 người cùng ba máy xúc, một xe cẩu được huy động đến, triển khai nhiều phương án giải cứu.

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Lợi, khi đào xuống khoảng 10m, lực lượng cứu hộ không thể rút được trụ lên. Nhóm cứu hộ bơm ô xy và chuyền nước xuống cho nạn nhân, nhưng đến sáng 1/1 vẫn chưa thấy nạn nhân dùng đến nước.

Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Tạm dừng tìm kiếm để chờ các phương tiện, kỹ thuật khác - Ảnh 3
Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đến chiều ngày 1/1, máy khoan cọc nhồi được lực lượng cứu hộ tỉnh đưa từ huyện Tháp Mười đến hiện trường bé trai gặp nạn ở ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Khi có thiết bị, lực lượng cứu hộ bắt đầu khoan nhồi với lực đóng 35 tấn, hút bùn, đất xung quanh cọc bê tông. Lực lượng cứu hộ dự tính, cùng với ba mũi khoan quanh cọc bê tông thực hiện gần 20 giờ qua, việc nhổ cọc hoàn thành trong đêm.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã đưa thiết bị chuyên dụng khoan cọc nhồi tải trọng 35 tấn, lực lượng cứu hộ đẩy nhanh công việc với mục tiêu sớm nhổ được cọc bê tông. Đến nay, nạn nhân mắc kẹt dưới hố sâu hơn 44 giờ. Ngành chức năng Đồng Tháp chưa cung cấp thông tin mới về việc cứu người.

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Với phương châm "còn nước còn tát", lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để hy vọng cứu được bé trai bị lọt vào trụ bê tông.

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