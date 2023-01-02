Người thân của bé trai sau khi nghe tin con lọt xuống cọc bê tông sâu 35m: Cha túc trực tại hiện trường, mẹ nhiều lần ngất xỉu

Xã hội 02/01/2023 09:47

khi hay tin con trai 10 tuổi gặp nạn, vợ chồng anh Thái Văn Tấn Tài (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (34 tuổi) lao ngay đến hiện trường. Anh túc trực tại hiện trường với gương mặt thất thần, riêng chị Linh ngất xỉu nhiều lần.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022 bé Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N. lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Lúc này, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng gần 100 người cùng ba máy xúc, một xe cẩu được huy động đến, triển khai nhiều phương án giải cứu.

Người thân của bé trai sau khi nghe tin con lọt xuống cọc bê tông sâu 35m: Cha túc trực tại hiện trường, mẹ nhiều lần ngất xỉu - Ảnh 1
Vị trí móng cọc (khoanh tròn) nơi cháu Nam 10 tuổi bị lọt xuống có độ sâu 35 m - Ảnh: Báo Thanh Niên
Người thân của bé trai sau khi nghe tin con lọt xuống cọc bê tông sâu 35m: Cha túc trực tại hiện trường, mẹ nhiều lần ngất xỉu - Ảnh 2
Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khi hay tin con gặp nạn, vợ chồng anh Thái Văn Tấn Tài (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (34 tuổi) lao ngay đến hiện trường. Bé Nam là con trai lớn của anh chị, dưới Nam còn em gái 1 tuổi. Anh Tài cho biết lúc anh chạy đến hiện trường thì vẫn nghe tiếng con kêu cứu, khoảng 10 phút sau thì không còn nghe tiếng của bé. Suốt đêm qua, anh túc trực tại hiện trường với gương mặt thất thần. Riêng chị Linh ngất xỉu nhiều lần.

Người thân của bé trai sau khi nghe tin con lọt xuống cọc bê tông sâu 35m: Cha túc trực tại hiện trường, mẹ nhiều lần ngất xỉu - Ảnh 3
Anh Thái Tấn Tài (phải) túc trực bên công trường cứu hộ - Ảnh: VNExpress
Người thân của bé trai sau khi nghe tin con lọt xuống cọc bê tông sâu 35m: Cha túc trực tại hiện trường, mẹ nhiều lần ngất xỉu - Ảnh 4
Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (áo vàng), mẹ bé Nam ngất xỉu tại công trường cứu nạn - Ảnh: VNExpress

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Khi phát hiện sự cố, tại hiện trường, tôi đã huy động mọi nguồn lực thiết bị, con người để cứu cháu bé. Sự cố này rất hy hữu, các phương tiện huy động được tại hiện trường chưa cứu hộ được nên chúng tôi phải huy động thêm phương tiện từ nơi khác đến. Cái khó khăn nhất trong công tác cứu hộ hiện nay là chúng tôi đang chạy đua với thời gian, anh em đã nỗ lực với phương châm còn nước còn tát để bằng mọi cách cứu cháu”.

Tính đến 13h30 ngày 1/1/2023, ô xy vẫn được truyền liên tiếp vào cọc bê tông bé lọt vào. Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp, cho biết: “Trước mắt là phải làm sao cứu hộ cháu bé, còn sai thì chúng tôi sẽ xử lý sau. Công trình có biển báo cảnh báo nguy hiểm, vòng bằng dây. Đơn vị thi công có đuổi các cháu ra, tuy nhiên khi anh em nghỉ trưa thì mấy cháu quay lại là ngoài mong muốn của tất cả. Qua đây, chúng tôi phải chấn chỉnh việc đảm bảo an toàn thi công công trình. Bên cạnh đó là trách nhiệm người dân quản lý con em của mình. Tôi khẳng định việc xảy ra tai nạn là không ngờ, đau lòng. Chúng tôi phải tập trung phương tiện, thiết bị và nhân lực để cứu hộ đây là việc đầu tiên. Còn trách nhiệm sai phạm các bên liên quan ra sao sẽ xử lý tiếp”.

Đến 0h30 ngày 2/1/2023, công tác cứu hộ vẫn đang được ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn trương tiến hành xuyên đêm.

 

 

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Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Tạm dừng tìm kiếm để chờ các phương tiện, kỹ thuật khác

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn vẫn còn rất đông lực lượng cứu hộ và thợ chuyên nghiệp phục vụ việc giải cứu bé trai rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m. Tuy nhiên, thời tiết mưa phùn từ rạng sáng cũng gây khó khăn cho việc giải cứu.

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