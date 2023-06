Đổi phương án giải cứu bé trai bị lọt vào trụ bê tông sau 35m ở Đồng Tháp: Thời gian cứu hộ sẽ kéo dài hơn so dự kiến

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, liên quan đến việc bé Thái Lý Hạo Nam - 10 tuổi (ngụ xã Phú Lợi, H. Thanh Bình) rơi xuống móng cọc bê tông mố cầu Rọc Sen, thuộc công trình đường ĐT- 857 tại ấp 2, xã Phú Lợi, H. Thanh Bình, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục rất khẩn trương với hàng trăm người tham gia, từ bảo vệ hiện trường đến thực hiện khoan cọc nhồi, làm mền địa chất xung quanh.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, huyện Thanh Bình vẫn túc trực chỉ đạo công tác cứu hộ, hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với nạn nhân.

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc triển khai khoan cọc nhồi phát hiện địa chất không thuận lợi vì móng cọc có 2 mối nối (đoạn 12 và 24 m). Ngoài việc khoan thì việc nhổ cọc cũng có thể có nguy cơ làm gãy mối nối, lực lượng cứu hộ đã chuyển phương án sang thận trọng chắc chắn nhằm đảm bảo an toàn cao nhất, tránh gây nguy hiểm cho nạn nhân.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi với gia đình ông Thái Lý Tấn Tài (cha ruột nạn nhân) mong muốn đảm bảo an toàn nhất cho cháu, kể cả trong tình huống nạn nhân tử vong. Trụ bê tông mà nạn nhân rơi vào đóng sâu trong lòng đất 35m, gồm 3 đoạn với 2 mối nối nên lực lượng cứu hộ lo lắng trong trường hợp nạn nhân bị mắc kẹt ở vị trí các mối nối. Vì vậy, quá trình nhổ cọc lên có thể bị đứt gãy vị trí mối nối, không đảm bảo an toàn cho bé nên việc cứu hộ rất thận trọng và thời gian cứu hộ có thể sẽ kéo dài hơn so dự kiến.

“Khi phát hiện sự cố, chúng tôi huy động mọi nguồn lực cũng như con người để có thể cứu hộ, cứu nạn một cách tốt nhất”, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói. Đây là sự cố hy hữu, với phương tiện, vật chất hiện tại, lực lượng cứu hộ đã thực hiện nhiều phương án, huy động thêm phương tiện cơ giới để thực hiện cứu hộ cho tốt nhất, với phương châm còn nước còn tát.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em tự lẻn vào công trường thì bị bảo vệ phát hiện và đuổi ra. Nhưng khoảng 11h50 cùng ngày thì nhóm trẻ nói trên lại lẻn vào công trình. Sau đó, bé Hạo Nam đã rơi xuống lòng cọc ống D500 có đường kính ngoài cọc 500mm, đường kính trong cọc 250mm. Thấy vậy, các bé đi cùng hô hoán mọi người đến cứu bé Nam nhưng bất thành. Lúc đầu mọi người nghe tiếng bé Nam kêu cứu nhưng sau đó khỏng 10 phút thì không nghe thấy tiếng gì nữa.

Dự án cầu Kênh Rọc Sen thuộc Gói thầu số 14 dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL.30 - ĐT.845 do sở GTVT Đồng Tháp làm chủ đầu tư và do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp được giao nhiệm vụ quản lý. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T: Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM.

Tại thời điểm xảy ra sự cố công trường ngừng làm việc và nhân công đang nghỉ trưa. Trước thời điểm đó công trình vẫn hoạt động thi công bình thường theo đúng hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công.