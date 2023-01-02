Ông Phùng Quốc Thống nghi can liên quan đến vụ thi thể phụ nữ tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương, đã được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 2/1 cho biết, ông Phùng Quốc Thống (SN 1973, quê Cà Mau) - nghi can đang bị công an truy tìm trong vụ người phụ nữ bị sát hại dã man trong phòng trọ tại Bình Dương, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ông Thống được phát hiện nằm bất tỉnh trên đường, con dao đang cắm sâu vào ngực trái vào đêm 1/1, ở khu dân cư thuộc phường Phú Chánh, TX Tân Uyên, Bình Dương, nghi do tự tử.

Chân dung nghi can chính của vụ án - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên đã đăng tải vào chiều 27/12, lãnh đạo UBND P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ, nghi bị sát hại, trong một phòng trọ nằm trên đường số 15, thuộc khu phố 1, P.Hòa Phú. Nghi can được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Công an P.Hòa Phú nhận được tin báo của người dân phát hiện thi thể một phụ nữ đang có dấu hiệu bị phân hủy tại một phòng trọ ở đường số 15.

Công an P.Hòa Phú đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Công an TP.Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương cũng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh Niên Tại hiện trường, thi thể nạn nhân có vết cắt sâu ở cổ, bên cạnh có 1 con dao. Nạn nhân được xác định là bà P.T.K.N (46 tuổi, quê An Giang). Hiện vụ phát hiện thi thể người phụ nữ nghi bị sát hại trong phòng trọ đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.

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