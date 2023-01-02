Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị cắt cổ tại Bình Dương: Nghi can chính của vụ án đang trong tình trạng nguy kịch

Xã hội 02/01/2023 10:29

Ông Phùng Quốc Thống nghi can liên quan đến vụ thi thể phụ nữ tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương, đã được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 2/1 cho biết, ông Phùng Quốc Thống (SN 1973, quê Cà Mau) - nghi can đang bị công an truy tìm trong vụ người phụ nữ bị sát hại dã man trong phòng trọ tại Bình Dương, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông Thống được phát hiện nằm bất tỉnh trên đường, con dao đang cắm sâu vào ngực trái vào đêm 1/1, ở khu dân cư thuộc phường Phú Chánh, TX Tân Uyên, Bình Dương, nghi do tự tử.

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị cắt cổ tại Bình Dương: Nghi can chính của vụ án đang trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 1
Chân dung nghi can chính của vụ án - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên đã đăng tải vào chiều 27/12, lãnh đạo UBND P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể người phụ nữ, nghi bị sát hại, trong một phòng trọ nằm trên đường số 15, thuộc khu phố 1, P.Hòa Phú.

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị cắt cổ tại Bình Dương: Nghi can chính của vụ án đang trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 2
Nghi can được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Công an P.Hòa Phú nhận được tin báo của người dân phát hiện thi thể một phụ nữ đang có dấu hiệu bị phân hủy tại một phòng trọ ở đường số 15.

Công an P.Hòa Phú đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Công an TP.Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương cũng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ bị cắt cổ tại Bình Dương: Nghi can chính của vụ án đang trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân có vết cắt sâu ở cổ, bên cạnh có 1 con dao. Nạn nhân được xác định là bà P.T.K.N (46 tuổi, quê An Giang).

Hiện vụ phát hiện thi thể người phụ nữ nghi bị sát hại trong phòng trọ đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.

Thanh Hóa: Phát hiện đôi vợ chồng tử vong trong căn phòng kín

Thanh Hóa: Phát hiện đôi vợ chồng tử vong trong căn phòng kín

Người thân gọi mãi không thấy ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên xông vào thì phát hiện đôi vợ chồng đã tử vong bên cạnh còn có chậu than củi đã tàn.

Xem thêm
Từ khóa:   án mạng Bình Dương giết người thi thể thi thể người phụ nữ thi thể người phụ nữ có vết cắt cổ dài nghi can sát hại vợ dùng dao cứa cổ vợ

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 52 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?