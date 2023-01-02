Người thân gọi mãi không thấy ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên xông vào thì phát hiện đôi vợ chồng đã tử vong bên cạnh còn có chậu than củi đã tàn.
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Theo thông tin từ báo VietNamNet vào ngày 2/1, thông tin từ UBND xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc dùng than củi đốt sưởi ấm khiến hai vợ chồng tử vong.
Nạn nhân được xác định là ông H.V.Q. (SN 1976) và vợ là bà L.T.N. (SN 1971), trú thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân.
Thông tin ban đầu, khoảng 6h30’ ngày 1/1, người thân đến nhà ông Q. chơi, gọi mãi không thấy ai ra mở cửa.
Nghi có chuyện chẳng lành, người dân xung quanh đã tìm cách mở cửa vào trong thì phát hiện vợ chồng ông Q. đã tử vong trên giường trong phòng ngủ. Bên cạnh giường có một chậu than củi đã tàn.
Thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau đó cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân khiến hai người tử vong có thể do đốt than sưởi ấm gây ngạt khí. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng xử lý.
Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có nhiều vụ tử vong do đốt than sưởi ấm trong phòng kín.