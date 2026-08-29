Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 29/08/2026 17:28

3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến.

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của tuổi Ngọ sẽ tương đối suôn sẻ, thuận lợi. Người tuổi này có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc hiện tại nhờ được Quý Nhân phù trợ. Song, bản mệnh cũng cần đề cao cảnh giác với mọi người xung quanh để tránh bị lừa gạt và bội tín. Khối lượng công việc tăng cao cũng đồng nghĩa nguồn tài chỉnh được nâng cao, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống đáng kể.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tiến triển tốt đẹp. Cuộc sống chồng vợ luôn giữ được sự hài hòa, ấm êm khi cả hai nỗ lực vun vén tình cảm cùng nhau. Với người độc thân, bạn hãy nhân cơ hội để đi tìm mảnh ghép còn thiếu cho cuộc đời mình.

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phương diện tài lộc của người tuổi Thìn không có gì phải lo lắng khi Thiên Đức chiếu rọi và vượng phát trong ngày hôm nay. Bạn có thể nhận được một khoản tiền do may mắn hoặc do người thân hỗ trợ, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Ngoài ra, vốn năng lực kiếm tiền của bạn khá cừ, bạn hãy tin tưởng vào bản thân và sử dụng khoản tiền này vào các kế hoạch đã đặt ra từ trước, bạn sẽ khiến tiền đẻ ra tiền.

Đời sống tình cảm của bạn khá khởi sắc trong thời gian tới khi bạn sẽ luôn được bủa vây bằng cảm giác hạnh phúc và vui vẻ. Người đang độc thân sẽ được đối tượng khác phái để ý, thậm chí là bắt đầu mối lương duyên đó. Bạn hãy cứ thoải mái sống đúng với con người của mình nhé, ở bạn có những sức hút đặc biệt mà chính bạn không nhận ra đâu.

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ có sao tốt cao chiếu, cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều điều suôn sẻ. Sự nghiệp phát triển vô cùng suôn sẻ, tinh thần phấn chấn, tài lộc cũng thăng tiến, gia đình vàng bạc rủng rỉnh, cả ngày giàu sang hạnh phúc đáng ghen tị.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ đạt bước tiến mới. Thông qua sự giới thiệu của bạn bè, đồng nghiệp mà bạn có thể tìm thấy cho mình người bạn đời phù hợp với mình. Song, chuyện tương lai không thể đoán trước bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

 

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà.

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