Giá vàng hôm nay, ngày 29/8/2026: Thế giới lao dốc, SJC 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng

Theo báo VietNamNet , sáng nay, giá vàng thế giới kết tuần rơi xuống 4.454 USD/ounce, giảm tới 145 USD chỉ trong một phiên.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 29/8, giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1,5 triệu đồng khi còn mua vào xuống 145,7 triệu đồng/lượng, bán ra 148,7 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được SJC giảm 1,5 đồng khi mua vào xuống 145,2 triệu đồng, bán ra 148,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng khi mua vàng nhẫn xuống 145,7 triệu đồng và bán ra 148,7 triệu đồng...

Đến 23h12', vàng lại đổ dốc về sát 4.500 USD/ounce. Ít phút sau, vàng tuột khỏi mốc này, về hơn 4.460 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 28/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.552 USD/ounce, giảm 56 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.603 USD/ounce. Đến 23h, vàng tiếp tục lao dốc xuống dưới 4.530 USD/ounce.

Theo Đại học Michigan, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 8 đạt 51,7 điểm, cao hơn mức dự báo 51 điểm nhưng giảm đáng kể so với mức 55,2 điểm của tháng 7. Người tiêu dùng tiếp tục lo ngại lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Bên cạnh áp lực từ chi phí sinh hoạt, người tiêu dùng Mỹ cũng lo ngại triển vọng kinh tế đang yếu đi.

Theo Jeffrey Roach, chuyên gia kinh tế trưởng tại LPL Financial, ông Warsh nhiều khả năng sẽ không đưa ra thông điệp cụ thể về các cuộc họp chính sách sắp tới. Tuy nhiên, những nội dung liên quan đến lạm phát, tăng trưởng năng suất, thị trường trái phiếu và lợi suất dài hạn có thể cung cấp manh mối quan trọng cho thị trường.

Roach cho rằng nhà đầu tư nên chú ý đến cách ông Warsh đánh giá mối quan hệ giữa lạm phát, năng suất và thị trường trái phiếu. Quan điểm của Fed về việc lợi suất dài hạn tăng, chương trình mua lại trái phiếu Kho bạc và phần bù kỳ hạn cũng có thể tác động đáng kể đến giá vàng.

Thị trường hiện định giá khoảng 34% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 và khoảng 74% khả năng có ít nhất một lần tăng lãi suất vào tháng 12.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm gần như không thay đổi nhưng vẫn ở sát mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Trước đó, doanh số bán lẻ yếu, CPI hạ nhiệt và PPI toàn phần gần như đi ngang đã tạo thêm kỳ vọng Fed có thể thận trọng với chính sách lãi suất.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh tác động địa chính trị chính đến giá dầu. Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm, giao dịch quanh 83,46 USD/thùng.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,8%, Hang Seng của Hong Kong tăng 0,4%, trong khi Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,7%. Tại châu Âu, thị trường tăng nhẹ trong đầu phiên, với FTSE 100 của Anh tăng 0,2%.