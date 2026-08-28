TP.HCM: Khởi tố cặp vợ chồng bán 11.000 đôi dép giả nhãn hiệu Havaianas

Đời sống 28/08/2026 10:35

Lê Ngọc Hiển và vợ bị cáo buộc bán hơn 11.000 đôi dép giả nhãn hiệu Havaianas, với giá trị tương đương hàng thật hơn 7,3 tỷ đồng.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Hiển (SN 1998, ngụ xã Hóc Môn) chủ hộ kinh doanh “Tiểu Vi House”, cùng Phan Thị Thanh Vy (SN 2000, vợ Hiển) về tội Buôn bán hàng giả. Trong đó, Hiển bị bắt tạm giam còn Vy bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện vợ chồng Hiển có hoạt động kinh doanh, phân phối dép xỏ ngón mang nhãn hiệu Havaianas có dấu hiệu giả mạo, chủ yếu thông qua hình thức bán hàng trực tuyến.

TP.HCM: Khởi tố cặp vợ chồng bán 11.000 đôi dép giả nhãn hiệu Havaianas - Ảnh 1
Đối tượng Lê Ngọc Hiển lúc bị bắt. Ảnh: Báo Dân trí. 

Theo thông tin VOV, ngày 27/6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Hóc Môn tiến hành kiểm tra kho hàng tại đường Tân Hiệp 8-1, ấp 17, xã Hóc Môn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hiển, Vy cùng một số nhân viên đang tổ chức hoạt động mua bán trực tuyến các sản phẩm dép xỏ ngón mang nhãn hiệu “Havaianas”.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ trên 11.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu “Havaianas” cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Theo kết quả xác định ban đầu, số hàng hóa trên có giá trị tương đương hàng thật là hơn 7,3 tỷ đồng.

TP.HCM: Khởi tố cặp vợ chồng bán 11.000 đôi dép giả nhãn hiệu Havaianas - Ảnh 2
Hàng chục ngàn đôi dép giả nhãn hiệu Havaianas. Ảnh: Báo Dân trí. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Hiển; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Thanh Vy để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định pháp luật.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc hàng hóa, phương thức tổ chức mua bán, quá trình tiêu thụ sản phẩm cũng như vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cần Thơ: Khởi kiện 2 chủ shop kinh doanh gần 3.000 sản phẩm giả hàng hiệu

Cần Thơ: Khởi kiện 2 chủ shop kinh doanh gần 3.000 sản phẩm giả hàng hiệu

Việc khởi tố vụ án nằm trong đợt cao điểm đấu tranh xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ.

Xem thêm
Từ khóa:   dép giả nhãn hiệu Havaianas bán hàng giả tin mới

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 57 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 57 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 57 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội