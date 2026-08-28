TP.HCM: Khởi tố cặp vợ chồng bán 11.000 đôi dép giả nhãn hiệu Havaianas

Lê Ngọc Hiển và vợ bị cáo buộc bán hơn 11.000 đôi dép giả nhãn hiệu Havaianas, với giá trị tương đương hàng thật hơn 7,3 tỷ đồng.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Hiển (SN 1998, ngụ xã Hóc Môn) chủ hộ kinh doanh “Tiểu Vi House”, cùng Phan Thị Thanh Vy (SN 2000, vợ Hiển) về tội Buôn bán hàng giả. Trong đó, Hiển bị bắt tạm giam còn Vy bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện vợ chồng Hiển có hoạt động kinh doanh, phân phối dép xỏ ngón mang nhãn hiệu Havaianas có dấu hiệu giả mạo, chủ yếu thông qua hình thức bán hàng trực tuyến.

Đối tượng Lê Ngọc Hiển lúc bị bắt. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin VOV, ngày 27/6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Hóc Môn tiến hành kiểm tra kho hàng tại đường Tân Hiệp 8-1, ấp 17, xã Hóc Môn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hiển, Vy cùng một số nhân viên đang tổ chức hoạt động mua bán trực tuyến các sản phẩm dép xỏ ngón mang nhãn hiệu “Havaianas”.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ trên 11.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu “Havaianas” cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Theo kết quả xác định ban đầu, số hàng hóa trên có giá trị tương đương hàng thật là hơn 7,3 tỷ đồng.

Hàng chục ngàn đôi dép giả nhãn hiệu Havaianas. Ảnh: Báo Dân trí.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Hiển; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Thanh Vy để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định pháp luật.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc hàng hóa, phương thức tổ chức mua bán, quá trình tiêu thụ sản phẩm cũng như vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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