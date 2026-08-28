Giá vàng hôm nay, ngày 28/8/2026: Tiếp tục suy yếu, SJC giảm về dưới 150 triệu/lượng

Đời sống 28/08/2026 10:10

Hôm nay, ngày 28/8/2026 giá vàng thế giới lẫn trong nước cùng quay đầu giảm khi đồng USD suy yếu.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (28/8), vào lúc 8h30', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 146,7-149,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 147,7-151,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức kết hôm qua, về mức 147,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay, ngày 28/8/2026: Tiếp tục suy yếu, SJC giảm về dưới 150 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước và thế giới quay đầu giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Phiên giao dịch 27/8, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 148-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 148-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm xuống dưới 4.600 USD/ounce. Đầu ngày, kim loại quý còn 4.593 USD/ounce, giảm 20 USD so với hôm qua do đồng USD suy yếu, sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuần trước đẩy mạnh chương trình mua lại các trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài. Đồng thời, nhà đầu tư cũng hạ kỳ vọng về việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 hiện giảm xuống 34%. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự đoán khoảng 74% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất. Dù vậy, một số nhà phân tích quốc tế vẫn lạc quan về giá vàng vì cho rằng nhu cầu vẫn khá mạnh. Công ty State Street hiện dự báo vàng dao động 4.750 - 5.500 USD/ounce vào đầu mùa đông năm sau, trong đó vùng 5.000 - 5.250 USD được xem là mục tiêu hợp lý. Nếu Fed chuyển sang chính sách ôn hòa hơn hoặc xuất hiện cú sốc kinh tế vĩ mô, vàng có thể chạm 5.000 USD ngay trong quý 4/2026.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư vẫn chú ý đến xung đột tại khu vực Trung Đông. Trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 19.8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ khởi động một cuộc chiến tranh kinh tế chưa từng có tiền lệ nhắm vào Iran, sau khi chỉ trích Tehran đã bỏ lỡ cơ hội đạt được thỏa thuận với Washington. Tuy nhiên, ông Trump chưa nói rõ Mỹ sẽ tiến hành những động thái cụ thể nào. Iran vốn đã chịu nhiều lệnh trừng phạt của Washington, hoạt động xuất khẩu cũng đang bị đình trệ do lệnh phong tỏa Hormuz của hải quân Mỹ... Những diễn biến giữa Mỹ và Iran cũng có thể tác động đến xu hướng giá vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/8/2026: Quay đầu giảm, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng 4 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 27/8/2026: Quay đầu giảm, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng 4 triệu/lượng

Hôm nay, ngày 27/8/2026 giá vàng trên thị trường quốc tế giảm sâu khi nhà đầu tư chốt lời. Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn giảm 300 nghìn/lượng.

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