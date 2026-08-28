Đúng 20h hôm nay, ngày 28/8/2026, 3 con giáp Thần Tài chấm sổ vàng, gánh tiền mỏi vai, hào quang công danh chói lọi, lộc lá tứ phương đổ dồn về

Tâm linh - Tử vi 28/08/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào Thần Tài chấm sổ vàng, gánh tiền mỏi vai, hào quang công danh chói lọi, lộc lá tứ phương đổ dồn về vào đúng 20h hôm nay, ngày 28/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/8/2026, tuổi Ngọ đón cơ hội thăng tiến trong công việc. Không có gì ngạc nhiên khi thời gian này bản mệnh sẽ thể hiện được năng lực cá nhân của mình và đạt được những thành công nhất định. Nếu cố gắng hết mình, con giáp này sẽ đạt được thành quả như mong đợi sớm hơn cả dự định ban đầu.

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/8/2026, 3 con giáp Thần Tài chấm sổ vàng, gánh tiền mỏi vai, hào quang công danh chói lọi, lộc lá tứ phương đổ dồn về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường nhân duyên trong ngày cũng thêm phần vượng sắc. Nhờ sự hoạt bát và giỏi xã giao của mình, bản mệnh được nhiều người khác phái chú ý, đi đâu cũng có người yêu mến dành cảm tình nên các mối quan hệ rất có tiềm năng. Dù vậy, bản mệnh vẫn nên chú ý thái độ, không nên đứng núi này trông núi nọ, tránh gây điều tiếng không hay.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/8/2026, tuổi Mùi sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Mùi nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/8/2026, 3 con giáp Thần Tài chấm sổ vàng, gánh tiền mỏi vai, hào quang công danh chói lọi, lộc lá tứ phương đổ dồn về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên tuổi Mùi sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, tuổi Mùi cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/8/2026, Thực Thần hỗ trợ, tài vận của tuổi Dậu nhìn chung tốt đẹp nhờ các nguồn thu nhập chính và phụ đều gia tăng, quý nhân giúp bạn thu về số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên cuối tuần bạn vẫn nên giảm bớt các khoản chi tiêu mua sắm không cần thiết để tránh thâm hụt vào khoản tiền tiết kiệm trước đó.

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/8/2026, 3 con giáp Thần Tài chấm sổ vàng, gánh tiền mỏi vai, hào quang công danh chói lọi, lộc lá tứ phương đổ dồn về - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công danh sự nghiệp khá ổn định. Bạn giữ vững được phong độ làm việc, tập trung khi cần thiết và cũng không quên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, đối tác, nhờ đó công việc khá trôi chảy. Bản mệnh thể hiện tốt năng lực của mình sẽ sớm nhận được sự ưu ái và cất nhắc của cấp trên.

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Đúng 20h hôm nay, ngày 27/8/2026, 3 con giáp “NHẬN NO LỘC TRỜI”, “kết duyên” cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

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