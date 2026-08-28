NÓNG: Thu hồi 2 lô dung dịch vệ sinh phụ nữ được công an xác định là hàng giả

Đời sống 28/08/2026 16:11

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành và thu hồi hai lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF sau khi cơ quan điều tra xác định là hàng giả.

Theo thông tin từ VietNamNet, Bộ Y tế vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với 2 lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF do công an xác định là hàng giả.

Cụ thể, hai lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF, có số 08102025 (sản xuất ngày 10/10/2025, hạn dùng 10/10/2027) và số 09102025 (ngày sản xuất 11/10/2025).

Sản phẩm này do Công ty cổ phần dược BMP (Bắc Ninh) sản xuất, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Evercare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi là lô sản phẩm mỹ phẩm được Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh xác định là hàng giả.

NÓNG: Thu hồi 2 lô dung dịch vệ sinh phụ nữ được công an xác định là hàng giả - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân không kinh doanh, sử dụng lô Dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF vi phạm; trả lại cơ sở cung ứng và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nêu trên.

Các Sở Y tế địa phương được yêu cầu kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm; đồng thời chỉ đạo kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận các thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Hai công ty Dược mỹ phẩm Evercare và Dược BMP phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng các lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi các lô sản phẩm vi phạm.

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