3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ sau ngày 28/8/2026

Tâm linh - Tử vi 28/08/2026 09:30

3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ sở hữu đường hậu vận may mắn nhất từ trước tới nay. Cụ thể, mọi ước muốn của con giáp may mắn này sẽ có khả năng sẽ trở thành hiện thực, tài lộc hanh thông, có tiền tiết kiệm, rủng rỉnh tiền bạc. Ngoài ra, thu nhập tài chính của người tuổi Sửu, thời gian này sẽ tăng lên do sự thúc đẩy của công việc hanh thông, sắp tới Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ.

Điểm sáng trong ngày nằm ở phương diện tình cảm nhờ Thủy sinh Mộc. thời điểm tới, những người còn độc thân có cơ hội gặp được một người phù hợp để bắt đầu mối quan hệ dài lâu. Không khí gia đình đầm ấm nhờ sự sẻ chia và quan tâm giữa các thành viên với nhau.

3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ sau ngày 28/8/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Với sự xuất hiện của Chính Quan, người tuổi Mùi có điềm báo gặp may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp trong thời gian tới. Có người được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới, vận trình lên như diều gặp gió. Công sức nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng được hồi đáp khiến bạn vui mừng ra mặt.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của những chú Dê đang khá khởi sắc khi những người độc thân có thể thành công khi tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Tình cảm chân thành của bạn cuối cùng cũng chạm tới trái tim đối phương.

3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ sau ngày 28/8/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thần Tài sẽ mang tới cho người tuổi Dần những cơ hội kiếm tiền, làm ăn thuận lợi. Bản mệnh thu về một khoản không nhỏ cho mình, tuy nhiên cũng đừng để tiền nằm yên một chỗ mà nên có kế hoạch đầu tư hợp lý để mang lại nguồn lợi nhuận lớn hơn.

Cũng trong khoảng thời gian này, những người làm việc liên quan tới sáng tạo thì sẽ có thêm những cơ hội tốt để phát huy năng lực của mình. Đặc biệt là những người đang theo đuổi đam mê về nghệ thuật. Cách tiếp cận công việc khác biệt đã giúp bản mệnh tạo sự ấn tượng trong vận trình sự nghiệp của mình.

3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ sau ngày 28/8/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 1 giờ 5 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 2 giờ 5 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 3 giờ 5 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng