Vụ hai vợ chồng giáo viên bị sát hại ở Bắc Ninh: Toàn bộ kế hoạch của kẻ điên tình giết bố mẹ người yêu cũ để trả thù

Xã hội 31/12/2022 17:49

Để thực hiện kế hoạch giết người, nam thanh niên 23 tuổi khoác áo khoác gió màu đen có mũ trùm đầu, rồi tìm cách tìm vào nhà bố mẹ người yêu cũ.

Thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, trong những ngày cuối cùng của năm dương lịch 2022, những cán bộ, cảnh sát Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Thuận Thành bất ngờ phải đối mặt với một vụ trọng án.

Nạn nhân là vợ chồng ông N.T.G. (53 tuổi) và bà N.T.H. (53 tuổi), cùng là những giáo viên công tác trên địa bàn xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Trong đó, ông G. tử vong với nhiều vết đâm, còn bà H. trọng thương.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện cửa chính của nhà ông G. (loại cửa cuốn cơ) không có dấu hiệu bị cậy phá; cửa sau tại tầng 3 mở, cũng không tìm thấy dấu hiệu bị phá. Tuy nhiên, tại phòng tắm tầng 3, lực lượng chức năng tìm thấy một đôi giày thể thao cũ, màu trắng, nghi là của nghi phạm. Phòng tắm này cũng có một ô thoáng.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chuyên môn tìm thấy nhiều vết thương, nghi là do dao gây ra, trên cơ thể ông G., tại những vùng trọng yếu như cổ, vai, bụng. Nạn nhân được tìm thấy khi đã tử vong tại nền nhà.

Vụ hai vợ chồng giáo viên bị sát hại ở Bắc Ninh: Toàn bộ kế hoạch của kẻ điên tình giết bố mẹ người yêu cũ để trả thù - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống 

Với bà H., người phụ nữ này cũng bị đâm vào ngực, gây ra vết thương ở tim dài 2cm. Hiện, bà H. được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh nhưng chưa tỉnh.

Quá trình điều tra vụ án, xác định kẻ giết người, Công an tỉnh Bắc Ninh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Theo đó, thời điểm vụ án xảy ra vào ban đêm, không có người qua lại; Hiện trường vụ án cũng diễn ra trong nhà; Hệ thống camera giám sát xung quanh hiện trường rất ít và kém chất lượng; Dấu vết mà nghi phạm để lại ít ỏi...

Những dữ liệu tại hiện trường chỉ cho thấy kẻ thủ ác là nam giới, độ tuổi khoảng 30-50, cao khoảng từ 1m65 đến 1m75, mặc quần áo thể thao màu đen có kẻ dọc phản quang tại đùi trái, chân đi tất màu đen, không đi giày dép.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ thì mỗi thông tin là một "mắt xích" quan trọng để hình dung ra toàn bộ diễn biến của vụ án, trên cơ sở đó khoanh vùng, xác định được các cơ sở nghi vấn và thu hẹp dần với đối tượng gây án.

Với quyết tâm phải sớm tìm ra hung thủ, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Vũ Đăng Mạnh (sinh năm 1999, trú tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) là nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Mạnh là hàng xóm, sống gần nhà nạn nhân. Cơ quan điều tra đã vận động, tác động người thân của Mạnh, thuyết phục nghi phạm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo thông tin từ báo VTC News vào khoảng 18h ngày 30/12, Mạnh đến trụ sở công an đầu thú khi biết không thể trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật.

Vụ hai vợ chồng giáo viên bị sát hại ở Bắc Ninh: Toàn bộ kế hoạch của kẻ điên tình giết bố mẹ người yêu cũ để trả thù - Ảnh 2
Vũ Đăng Mạnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VTC News 

Tại cơ quan công an, Vũ Đăng Mạnh đã thừa nhận hành vi sát hại vợ chồng ông N.T.G (SN 1969, ở xóm Ngòi, xã Mão Điền). Mạnh khai có quan hệ tình cảm với chị V.T.S. (SN 1999, là người cùng quê). Gần đây, Mạnh phát hiện chị V.T.S. và anh N.T.T. (SN 1998, là con của nạn nhân) chuẩn bị kết hôn..

Để ngăn cản đám cưới, khoảng 23h30 ngày 29/12, Mạnh chuẩn bị dao, đột nhập vào nhà ông G. Đến khoảng 2h ngày 30/12, ngay sau khi đột nhập vào nhà, đối tượng cởi giày để lại nhà tắm, nhằm tránh gây tiếng động và đợi đến khi cảm thấy có cơ hội gây án.

Khoảng 2h ngày 30/12, Mạnh mò xuống phòng ngủ tầng 2, nơi vợ chồng ông G. đang ngủ. Nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông G. và bà H. Ông G. tử vong ngay sau đó tại hiện trường còn bà H. kịp bỏ chạy ra ngoài, tri hô kêu cứu.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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Sau khi đi uống rượu về, Sáng đã gây gỗ đánh đập vợ bị thương nặng, bất tỉnh. Sợ bị tố giác, anh này đã quyết định dẫn vợ đến bệnh viện rồi tạo hiện trường giả nhằm đánh lừa hướng điều tra.

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