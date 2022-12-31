Vụ tai nạn khiến thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong tại Huế: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng

Xã hội 31/12/2022 15:49

Liên quan đến vụ tai nạn khiến thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong ở Huế, mới đây công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông tin nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Zing News, kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng là do quá trình điều khiển xe tải vào vòng xuyến, tài xế thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên để xe tải húc vào xe nạn nhân chạy cùng chiều phía trước.

Hành vi của tài xế xe tải đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Khoản 3, Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Vụ tai nạn khiến thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong tại Huế: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VietNamNet 

Như báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ 50 giờ ngày 26/11, thai phụ N.T.T.H. (33 tuổi, trú TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe máy BS 75G1 - 304.19 chở theo 2 con gái (đang học lớp 2) về nhà ngoại ở P.Xuân Phú (TP.Huế).

Khi đến khu vực vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng rẽ phải vào Võ Nguyên Giáp (TP.Huế), xe máy của chị H. xảy ra va chạm với xe ben BS 75H - 005.21. Cú va chạm mạnh khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong, thai nhi 7 tháng tuổi trong bụng chị H. cũng không qua khỏi.

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