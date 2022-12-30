Đoàn tàu hỏa khi đến gần ga Sóng Thần thì bất ngờ tông trúng phải một nam thanh niên khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào sáng 30/12, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ việc một nam thanh niên bị tàu hỏa tông chết.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại đường ray tàu hỏa thuộc phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là anh TTN (29 tuổi, quê Cà Mau).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên đoàn tàu SE21 chạy hướng Bắc - Nam. Khi gần đến ga Sóng Thần thì lái tàu phát hiện anh N đang đứng trên đường ray.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

Tuy nhiên do đoàn tàu chạy nhanh, không thể phanh kịp nên đã húc văng nam thanh niên. Hậu quả, anh N tử vong tại chỗ.

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm ngay sau khi nhận thông tin, Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

Chị N.T (21 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết chị và nạn nhân N làm chung công ty trong KCN Sóng Thần và anh này có tình cảm với chị.

Khoảng 2 giờ sáng nay, anh này tới trước phòng trọ của chị T. ở gần hiện trường rồi gọi điện và nhắn tin qua facebook kêu chị T. ra gặp nhưng đã khuya nên chị T. không ra.

Sau một lúc nhắn tin qua lại thì anh này để xe máy trước phòng trọ chị T. rồi rời đi và xảy ra vụ tai nạn.

Đến 7h cùng ngày, công tác khám nghiệm được hoàn tất.

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