Mới đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa xảy ra trường hợp tử vong bất thường của một người đàn ông.

Theo thông tin từ Zing News vào chiều 28/12, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho hay đang điều tra vụ một người đàn ông khoảng 40 tuổi, được phát hiện tử vong dưới gốc cây dừa.

Vụ việc được phát hiện tại ấp Chánh Long, phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, người dân địa phương phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới gốc cây dừa nên đến gần kiểm tra. Khi xác định nạn nhân đã tử vong, người dân gọi báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TX Tân Uyên khẩn trương đến phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra.

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