Diễn biến MỚI vụ nổ lớn ở cửa hàng sửa xe máy tại Hà Nội: Nạn nhân khai nhận mua thuốc về cuốn pháo

Xã hội 28/12/2022 20:19

Liên quan đến vụ nổ lớn ở cửa hàng xe máy tại Hà Nội, mới đây nạn nhân đã khai nhận có mua thuốc về để cuốn pháo.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 28/12, Công an TP Hà Nội cho biết qua xác minh, lực lượng chức năng bước đầu xác định được nguyên nhân vụ cháy nổ xảy ra tại tiệm sửa xe máy tại đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo nhà chức trách, khi làm việc với công an, anh N.V.L. (quê Ninh Bình, là nhân viên sửa xe của quán) cho biết khoảng cuối tháng 11, anh T.V.T. (sinh năm 1986) và anh N.N.T. (sinh năm 2000) rủ nhau mua thuốc về tự cuốn pháo. Có thể trong khi sử dụng bếp gas mini để ăn lẩu, bình gas phát nổ gây cháy nổ số pháo đã cuốn.

Diễn biến MỚI vụ nổ lớn ở cửa hàng sửa xe máy tại Hà Nội: Nạn nhân khai nhận mua thuốc về cuốn pháo - Ảnh 1
Tiệm xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ nổ - Ảnh: Zing News 

Trước đó, như báo VTC News đã đưa tin vào khoảng 18h55 ngày 27/12, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo xảy ra cháy, nổ tại cửa hàng sửa chữa xe máy của ông T.V.M. (số 176 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đến hiện trường dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Diễn biến MỚI vụ nổ lớn ở cửa hàng sửa xe máy tại Hà Nội: Nạn nhân khai nhận mua thuốc về cuốn pháo - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC News 

Đến 20h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ nổ còn làm cháy khoảng 54m2 nhà xưởng và một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe.

Vụ cháy nổ kinh hoàng ở tiệm sửa chữa xe máy: Mâu thuẫn trong lời khai của nạn nhân và kết quả điều tra tại hiện trường

Vụ cháy nổ kinh hoàng ở tiệm sửa chữa xe máy: Mâu thuẫn trong lời khai của nạn nhân và kết quả điều tra tại hiện trường

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, vụ nổ xảy ra trong lúc họ đang ăn lẩu và do bình gas để lâu ngày dẫn đến rò rỉ. Tuy nhiên, diễn biến tại hiện trường lại hoàn toàn trái ngược.

Xem thêm
Từ khóa:   nổ lớn cửa hàng xe máy cháy ở Hà Nội cháy nổ Hà Nội 3 người bị thương

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 59 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 59 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?