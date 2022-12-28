Liên quan đến vụ nổ lớn ở cửa hàng xe máy tại Hà Nội, mới đây nạn nhân đã khai nhận có mua thuốc về để cuốn pháo.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 28/12, Công an TP Hà Nội cho biết qua xác minh, lực lượng chức năng bước đầu xác định được nguyên nhân vụ cháy nổ xảy ra tại tiệm sửa xe máy tại đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo nhà chức trách, khi làm việc với công an, anh N.V.L. (quê Ninh Bình, là nhân viên sửa xe của quán) cho biết khoảng cuối tháng 11, anh T.V.T. (sinh năm 1986) và anh N.N.T. (sinh năm 2000) rủ nhau mua thuốc về tự cuốn pháo. Có thể trong khi sử dụng bếp gas mini để ăn lẩu, bình gas phát nổ gây cháy nổ số pháo đã cuốn.

Tiệm xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ nổ - Ảnh: Zing News

Trước đó, như báo VTC News đã đưa tin vào khoảng 18h55 ngày 27/12, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo xảy ra cháy, nổ tại cửa hàng sửa chữa xe máy của ông T.V.M. (số 176 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đến hiện trường dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC News

Đến 20h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ nổ còn làm cháy khoảng 54m2 nhà xưởng và một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe.

Vụ cháy nổ kinh hoàng ở tiệm sửa chữa xe máy: Mâu thuẫn trong lời khai của nạn nhân và kết quả điều tra tại hiện trường Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, vụ nổ xảy ra trong lúc họ đang ăn lẩu và do bình gas để lâu ngày dẫn đến rò rỉ. Tuy nhiên, diễn biến tại hiện trường lại hoàn toàn trái ngược.

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