Băng qua dải phân cách trồng cây để đi bộ qua đường, cụ bà không may bị xe bồn cán tử vong tại chỗ.
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Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 28/12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến cụ bà 70 tuổi tử vong.
Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe bồn 51D-626.12 chạy trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ Long An đi TP.HCM.
Khi xe qua Cầu Xáng (huyện Bình Chánh) khoảng 100 m thì xảy ra chạm với cụ bà ngoài 70 tuổi, băng qua dải phân cách trồng cây, đi bộ qua đường.
Tai nạn khiến cụ bà bị cán tử vong tại chỗ.
Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm ghi nhận tại hiện trường, vị trí xảy ra tai nạn không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Theo người dân, cụ bà cùng con trai thuê trọ sống trên địa bàn xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh. Cụ hành nghề bán vé số hơn 20 năm nay.
Hơn 14 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn xảy ra giữa xe bồn và người đi bộ mới được giải quyết xong.