Sau tiếng súng nổ, người thân lên lầu 2 căn nhà ở TP.HCM tìm thì tá hỏa phát hiện thi thể của một người đàn ông bên cạnh là khẩu súng.

Thông tin từ Zing News vào ngày 28/12, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ người đàn ông tử vong tại căn nhà trên đường Vườn Lài.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Theo điều tra ban đầu, tối 28/12, Công an quận Tân Phú nhận tin báo về việc người đàn ông tử vong trong căn nhà ở đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa. Cảnh sát có mặt thấy hiện trường nhiều máu, nạn nhân tử vong cạnh khẩu súng bắn đạn cao su.

Lực lượng điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, qua điều tra ban đầu đầu lực lượng chức năng đã xác định danh tính nạn nhân là ông L.T.T. (sinh năm 1972, ngụ quận Tân Bình), ông không ngụ tại căn nhà trên. Công an tìm thấy thư tuyệt mệnh được cho là của ông T. để lại.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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