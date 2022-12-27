Bình Dương: Tá hỏa phát hiện thi thể không đầu của một phụ nữ trong phòng trọ

Xã hội 27/12/2022 17:10

Kiểm tra một phòng trọ ở Bình Dương, người dân hoảng hốt khi phát hiện thi thể người phụ nữ không đầu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào chiều 27/12, người dân tá hỏa phát hiện thi thể không đầu của một phụ nữ (khoảng 50 tuổi, quê An Giang) trong phòng trọ bên đường 15, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ nằm ngửa, cạnh đó có một con dao.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm vào trưa nay, người thân cùng một số hàng xóm tới phòng trọ của người phụ nữ 44 tuổi (quê An Giang) ở phường Hòa Phú tìm chị này thì thấy cửa khóa.

Bình Dương: Tá hỏa phát hiện thi thể không đầu của một phụ nữ trong phòng trọ - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo VietNamNet 

Phá cửa vào bên trong, người dân tá hỏa phát hiện người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm trên nền nhà, một số bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn, bên cạnh còn có một con dao và nhiều vết máu. Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an để điều tra.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có khả năng bị sát hại từ nhiều ngày trước.

Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã phong tỏa khu vực phòng trọ để khám nghiệm, rất đông người dân hiếu kì cũng tập trung tại đây để theo dõi sự việc.

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