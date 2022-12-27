Nam sinh lớp 10 dùng dao đâm gục bạn cùng trường trong giờ ra chơi

Xã hội 27/12/2022 13:39

Mâu thuẫn với bạn học, một nam sinh lớp 10 Trường THPT Tây Thụy Anh, huyện Thái Thụy, Thái Bình đã dùng dao đâm bạn trọng thương.

Sáng 27/12 theo thông tin từ Zing News, lãnh đạo UBND xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn khiến nạn nhân phải nhập viện.

Sự việc xảy ra giờ ra chơi ngày 26/12. Do có xích mích trước đó, một nam sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn ngay tại trường học.

Nam sinh lớp 10 dùng dao đâm gục bạn cùng trường trong giờ ra chơi - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News 

"Hai cháu này là anh em họ. Do có mâu thuẫn từ trước, một cháu dùng dao đâm bạn. Sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình để cấp cứu", lãnh đạo xã Thụy Sơn nói.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống, ngay sau khi bị đâm nạn nhân sau đó đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình để cấp cứu. Được biết, sức khỏe của nam sinh bị đâm giờ đã ổn định, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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