Rợn người với lời khai của kẻ đâm tài xế xe tải trọng thương ở Quảng Ngãi

Xã hội 26/12/2022 11:47

Đối tượng dùng dao đâm tài xế xe tải nhiều nhát dẫn đến trọng thương tại KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi mới đây đã bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ khẩn cấp.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên vào ngày 25/12 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phù Trung Nghiệm (27 tuổi, thường trú xã Bình Trị, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), hiện tạm trú tại xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, về hành vi giết người.

Rợn người với lời khai của kẻ đâm tài xế xe tải trọng thương ở Quảng Ngãi - Ảnh 1
Phù Trung Nghiệm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, Công an H.Bình Sơn tiếp nhận tin báo về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra ngày 23/12 tại thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, nên phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh, điều tra vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 23/12, anh V.N.Đ (38 tuổi, trú tại xã Trà Bình, H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) điều khiển xe ô tô tải BS 76C-019.00 chở đá từ mỏ đá xã Bình Đông đến cảng ở xã Bình Thuận.

Khi anh Đ. lái xe tải đến đậu ở chỗ thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, thì Phù Trung Nghiệm chạy xe máy đến đập cửa, gọi anh Đ. xuống xe. Cùng đi với Nghiệm có Đ.M.P (19 tuổi), N.H.T (25 tuổi, cùng trú tại thôn Tuyết Diêm 1).

Anh Đ. vừa mở cửa xuống xe thì bị Nghiệm dùng cùi chỏ đánh vào vai nên bỏ chạy. Nghiệm liền lấy dao đâm từ phía sau liên tiếp nhiều phát trúng bên hông trái anh Đ.

Rợn người với lời khai của kẻ đâm tài xế xe tải trọng thương ở Quảng Ngãi - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm sau khi sự việc xảy ra, anh Đ. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và kết quả bị đâm trúng phổi, tràn dịch phổi.

Đối với đối tượng Đ., vài giờ sau khi gây án đã cơ cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nghiệm khai do liên tục bị các xe tải chạy ẩu ép xe, bức xúc nên chặn đánh để "dằn mặt".

Vụ việc đang được cơ quan chức năng Quảng Ngãi điều tra làm rõ.

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