Cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu vực ngã tư Tràng Thi - Lê Thái Tổ khiến cho một nạn nhân đang rơi vào tình trạng nguy kịch.
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Theo thông tin từ báo VietNamNet vào khoảng 11h20 ngày 23/11, tại khu vực ngã tư Tràng Thi - Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, một người đàn ông bất ngờ bị một người khác tiếp cận, dùng vật như dao nhọn đâm liên tiếp khiến người này đổ gục. Thực hiện xong hành vi, hung thủ bỏ chạy.
Ngay sau đó, khu vực xảy ra án mạng được phong toả. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Hung thủ bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, nạn nhân và hung thủ có quan hệ đồng nghiệp.
Được biết, sau khi gây án, hung thủ đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, công an cũng đã xác định được con dao trong vụ án.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.