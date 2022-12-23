Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào ngày 23/12, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT mầm non thuộc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết, đang xác minh thông tin vụ việc một cháu bé bị cô giáo tát gây bầm tím má.

Chị Hoàng Thị Thúy H. (35 tuổi, mẹ của cháu bé) cho biết, do con trai mới đi học chưa quen lớp, quen bạn nên cô giáo quản lớp đã gọi điện cho gia đình nói nếu cháu quấy khóc quá thì gia đình đến đón cháu về nhà cho cháu ngủ trưa.

Mấy ngày qua, trên một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh và thông tin bé trai hai tuổi bị giáo viên tại Trường mầm non Thanh Nê, huyện Kiến Xương bạo hành học đường khiến dư luận bức xúc.

Má của cháu K - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cũng theo chị H., ngày 12/12 vừa qua, chị nhận được cuộc gọi của giáo viên thông báo con bị ngã vào rổ đồ chơi nên bầm tím và xước má, tối về thì thấy cả một bên má trái của con bầm tím nên chị H. gọi điện cho cô giáo để hỏi thì cô giáo này cho biết, hôm đó giáo viên khác đón và chăm sóc các con.

Ban đầu nữ giáo viên chăm sóc bé K. luôn khẳng định bé bị ngã vào rổ đồ chơi. Khi gia đình nói sẽ đề nghị nhà trường trích xuất camera, người này mới thừa nhận có tát bé vào má trái.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, qua lời kể từ gia đình cháu bé, sau khi bị đánh, bé rất sợ đi học.

"Gia đình tôi chỉ có một yêu cầu là cô giáo viết bản cam kết theo dõi sức khỏe tinh thần, thể chất của cháu trong thời gian 1 tháng, nếu cháu không bị sao thì chúng tôi sẽ bỏ qua, nhưng cô giáo không thiện chí, hẹn viết nhưng lại không viết, buộc gia đình phải báo sự việc lên ban giám hiệu và cơ quan chức năng", chị H. nói.

Ngôi trường nơi cháu K bị giáo viên đánh - Ảnh: Báo Giao Thông

Một lãnh đạo Trường mầm non Thanh Nê cho biết phía nhà trường đang yêu cầu nữ giáo viên viết báo cáo giải trình sự việc. Người có hành vi khiến má cháu trai bị tím được xác định là cô T.

Theo lãnh đạo Trường mầm non Thanh Nê, cô T. đã thừa nhận, trong quá trình trông trẻ, lúc nóng giận đã không giữ được bình tĩnh nên có tát cháu. Phía nhà trường cùng chính quyền địa phương và cô T. đã đến nhà thăm hỏi cháu, xin lỗi gia đình. Quan điểm của trường là không bao che, cô giáo sai đến đâu xử lý đến đó.

"Trước mắt trường và cô giáo sẽ cùng gia đình theo dõi sức khỏe của bé", vị này cho biết thêm.