Bình Dương: Hy hữu giải cứu tên trộm bị mắc kẹt trong lối thông hơi nhà vệ sinh khi chạy trốn công an

Xã hội 23/12/2022 09:13

Vào tối hôm qua, 22/12 Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã giải cứu nghi phạm trộm xe máy bị mắc kẹt trong lối thông hơi khi đang chạy trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng.

 

Thông tin từ Zing News cho biết vào tối 22/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã giải cứu nghi phạm trộm xe máy bị mắc kẹt trong lối thông hơi khi chạy trốn.

Tối 22/12, Võ Văn Luân (25 tuổi, quê Trà Vinh) trộm xe máy của người dân ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Hy hữu giải cứu tên trộm bị mắc kẹt trong lối thông hơi nhà vệ sinh khi chạy trốn công an - Ảnh 1
Đối tượng Võ Văn Luân bị kẹt trong quá trình chạy trốn - Ảnh: Báo VOV 

Khi đang trộm xe, Luân thấy Công an phường Lái Thiêu nên bỏ chạy. Lo sợ bị bắt, Luân chạy vào cơ sở massage để lẩn trốn. Tại đây, Luân trèo lên mái cơ sở massage rồi xuống lối thông hơi phía sau nhà vệ sinh để trốn công an.

Theo thông tin từ báo VOV, do lối thoát hơi quá chật, đối tượng bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài. Phát hiện sự việc, Công an phường Lái Thiêu đã thông báo Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An cử lực lượng đến hỗ trợ.

 

Bình Dương: Hy hữu giải cứu tên trộm bị mắc kẹt trong lối thông hơi nhà vệ sinh khi chạy trốn công an - Ảnh 2
Lực lượng chức năng buộc phải đục tường để bắt tên trộm - Ảnh: Báo VOV

Do lối thoát hơi quá nhỏ nên các lực lượng cứu nạn cứu hộ phải đục tường tạo khoảng trống kéo đối tượng ra ngoài. Sau khi được giải cứu, Luân bị đưa về trụ sở Công an phường Lái Thiêu để phục vụ công tác điều tra./.

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