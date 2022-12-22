Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím chân tay ở trường tại TP.Đà Nẵng

Xã hội 22/12/2022 10:38

Mới đây nhất, thầy Tạ Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh cho biết đã nhận được kết luận của công an về vụ việc này. Hiện nhà trường đang chuẩn bị các cuộc họp để đưa ra biện pháp xử lý với cô N.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã có thông báo gửi phụ huynh em N.H.T.H. ( lớp 1, Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) về việc không khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến việc em H. bị đánh bầm tím ở trường.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, sau khi tiến hành xác minh vụ việc cháu H. bị bầm máu ở cẳng tay và cẳng chân khi học bán trú tại trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, đơn vị đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự do vụ việc không cấu thành tội phạm.

Chị H.N.T.H. (mẹ của em H.) cho hay đã được nhận thông báo từ cơ quan công an. Kèm theo đó là kết luận cô N. (giáo viên chủ nhiệm lớp) đã thiếu trách nhiệm trong quản lý lớp, để em P. (bạn cùng lớp) đánh em H. trong giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên chị không đồng tình với kết luận con mình bị bạn cùng lớp đánh.

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím chân tay ở trường tại TP.Đà Nẵng - Ảnh 1
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Mới đây, thầy Tạ Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh cũng cho biết đã nhận được kết luận về vụ việc của cơ quan công an. "Hiện nhà trường đang chuẩn bị các cuộc họp để đưa ra biện pháp xử lý với cô N.", thầy Cương nói.

Thầy Cương thông tin thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã đình chỉ việc làm giáo viên chủ nhiệm của cô N. Cô được bố trí làm các công việc khác tại trường.

Trước đó, như báo Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tối 5/10, khi đón con từ trường về, phụ huynh em H. phát hiện con mình bị bầm tím hai cánh tay và xung quanh hai bắp chân.

Khi liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, gia đình được giải thích là sau giờ ăn trưa, cô đưa các bạn trong lớp tới phòng ngủ bán trú, riêng H. cô giao cho một bạn cùng lớp kèm đọc bài vì em H. chậm hơn so với các bạn. Theo cô giáo, có thể vết bầm tím là do trong lúc bày bạn đọc, học sinh kia đã dùng cây thước chỉ bài để đánh nhẹ khi bạn đọc sai.

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím chân tay ở trường tại TP.Đà Nẵng - Ảnh 2
Vết thương của học sinh bị đánh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Tuy nhiên phụ huynh cho rằng những vết bầm tím nghiêm trọng như trên không thể do học sinh lớp 1 gây ra bởi thước chỉ bài nên đã yêu cầu nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày hôm sau, UBND phường Thọ Quang cùng Công an phường đã làm việc với các bên liên quan và đưa ra kết luận nguyên nhân học sinh bị bầm tím là do bạn đánh bằng thước chỉ bài khi kèm học.

Sau kết luận trên, dù đã ký vào biên bản nhưng bất ngờ ngày 7/10, phụ huynh của cả hai em đều không đồng tình và cho rằng đã ký biên bản đồng ý trong lúc tinh thần hoảng loạn, mệt mỏi sau vụ việc.

Đến ngày 8/10, mẹ của học sinh bị đánh tiếp tục gửi đơn đến cấp quận yêu cầu làm rõ vụ việc. Hiện cả hai học sinh đã được chuyển trường.

Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe tải và ô tô trên quốc lộ 14 khiến 3 người thương vong

Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe tải và ô tô trên quốc lộ 14 khiến 3 người thương vong

Ôtô tải chạy trên quốc lộ 14 mất lái, va chạm với xe 7 chỗ đi chiều ngược lại. Xe này tiếp tục tông trực diện vào ôtô khác dẫn đến 2 người bị thương nặng, 1 người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung học sinh giáo viên đánh học sinh cô giáo đánh học sinh hành hung trẻ em đánh học sinh TP.Đà Nẵng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 26 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 41 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 4 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc