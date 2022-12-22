Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, sau khi tiến hành xác minh vụ việc cháu H. bị bầm máu ở cẳng tay và cẳng chân khi học bán trú tại trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, đơn vị đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự do vụ việc không cấu thành tội phạm.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà ( TP.Đà Nẵng ) đã có thông báo gửi phụ huynh em N.H.T.H. ( lớp 1, Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) về việc không khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến việc em H. bị đánh bầm tím ở trường.

Mới đây, thầy Tạ Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh cũng cho biết đã nhận được kết luận về vụ việc của cơ quan công an. "Hiện nhà trường đang chuẩn bị các cuộc họp để đưa ra biện pháp xử lý với cô N.", thầy Cương nói.

Chị H.N.T.H. (mẹ của em H.) cho hay đã được nhận thông báo từ cơ quan công an. Kèm theo đó là kết luận cô N. (giáo viên chủ nhiệm lớp) đã thiếu trách nhiệm trong quản lý lớp, để em P. (bạn cùng lớp) đánh em H. trong giờ nghỉ trưa. Tuy nhiên chị không đồng tình với kết luận con mình bị bạn cùng lớp đánh.

Thầy Cương thông tin thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã đình chỉ việc làm giáo viên chủ nhiệm của cô N. Cô được bố trí làm các công việc khác tại trường.

Trước đó, như báo Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tối 5/10, khi đón con từ trường về, phụ huynh em H. phát hiện con mình bị bầm tím hai cánh tay và xung quanh hai bắp chân.

Khi liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, gia đình được giải thích là sau giờ ăn trưa, cô đưa các bạn trong lớp tới phòng ngủ bán trú, riêng H. cô giao cho một bạn cùng lớp kèm đọc bài vì em H. chậm hơn so với các bạn. Theo cô giáo, có thể vết bầm tím là do trong lúc bày bạn đọc, học sinh kia đã dùng cây thước chỉ bài để đánh nhẹ khi bạn đọc sai.

Vết thương của học sinh bị đánh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tuy nhiên phụ huynh cho rằng những vết bầm tím nghiêm trọng như trên không thể do học sinh lớp 1 gây ra bởi thước chỉ bài nên đã yêu cầu nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày hôm sau, UBND phường Thọ Quang cùng Công an phường đã làm việc với các bên liên quan và đưa ra kết luận nguyên nhân học sinh bị bầm tím là do bạn đánh bằng thước chỉ bài khi kèm học.

Sau kết luận trên, dù đã ký vào biên bản nhưng bất ngờ ngày 7/10, phụ huynh của cả hai em đều không đồng tình và cho rằng đã ký biên bản đồng ý trong lúc tinh thần hoảng loạn, mệt mỏi sau vụ việc.

Đến ngày 8/10, mẹ của học sinh bị đánh tiếp tục gửi đơn đến cấp quận yêu cầu làm rõ vụ việc. Hiện cả hai học sinh đã được chuyển trường.