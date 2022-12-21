Ôtô tải chạy trên quốc lộ 14 mất lái, va chạm với xe 7 chỗ đi chiều ngược lại. Xe này tiếp tục tông trực diện vào ôtô khác dẫn đến 2 người bị thương nặng, 1 người tử vong.

Thẹo thông tin từ Zing News, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h15 ngày 21/12, trên quốc lộ 14 đoạn xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Thời điểm trên, ôtô tải biển số TP.HCM (chưa rõ người điều khiển) chạy trên quốc lộ 14 hướng TP.HCM đi tỉnh Đắk Nông.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Khi đến thôn 3, xã Minh Hưng xảy ra va chạm với ôtô 7 chỗ biển số tỉnh Bình Phước chạy chiều ngược lại.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm cú va chạm mạnh khiến xe tải bị mất lái, lao thẳng sang phần đường đối diện, tông trực diện vào xe tải biển số 93H-016... lưu thông hướng ngược lại vừa đi tới.

Vụ tai nạn khiến phụ xe trên xe tải 51D-623... tử vong trên xe, 2 tài xế của 2 xe tải bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, các phương tiện bị hư hỏng nặng.

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