Trà Vinh: Mẹ nhẫn tâm bán con ruột vừa mới chào đời với giá 20 triệu đồng

Xã hội 20/12/2022 17:00

Mới đây trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, một người mẹ 20 tuổi đã đem bán con gái sơ sinh mới 50 ngày tuổi “cho” một thanh niên ở TP.HCM với giá 20 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cơ quan công an cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thạch Thị Kim Nhung (SN 2002, ngụ khóm 4, phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi nêu trên.

Trước đó, qua các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Nguyễn Hữu Dương bế một trẻ sơ sinh khoảng 50 ngày tuổi trên xe ô tô con do một thanh niên điều khiển đi về hướng cầu Cổ Chiên qua tỉnh Bến Tre có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Trà Vinh: Mẹ nhẫn tâm bán con ruột vừa mới chào đời với giá 20 triệu đồng - Ảnh 1
Nguyễn Hữu Dương tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4/12, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Dương bế bé gái sơ sinh (khoảng 50 ngày tuổi), thuê xe ô tô con do một thanh niên điều khiển đi về hướng cầu Cổ Chiên qua Bến Tre có dấu hiệu nghi vấn nên nhanh chóng phối hợp Công an tỉnh Bến Tre đón dừng phương tiện kiểm tra.

Khi xe đi đến địa phận xã An Khánh, H.Châu Thành, Bến Tre, lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Qua kiểm tra, phát hiện trên người Dương có nhiều loại giấy tờ như giấy cam kết cho con, biên bản về việc nhặt em bé bị bỏ rơi, giấy chứng sinh có chữ ký và đóng dấu đỏ của một bệnh viện ở TP.HCM... Lực lượng công an tiến hành lập biên bản và đưa Dương về cơ quan công an làm việc.

Bước đầu Dương khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng chỉ nhận con về nuôi trên cơ sở tự nguyện giữa người cho và người nhận. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được cùng nghiệp vụ, Dương đã thừa nhận hành vi của mình.

Trà Vinh: Mẹ nhẫn tâm bán con ruột vừa mới chào đời với giá 20 triệu đồng - Ảnh 2
Giấy tờ thu giữ từ đối tượng Dương - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Dương khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook, Dương kết nối với Nhung và được Nhung đặt vấn đề muốn cho một trẻ sơ sinh làm con nuôi với giá 20 triệu đồng và được Dương đồng ý. Trưa ngày 4/12 Dương đón xe khách từ TP.HCM đến điểm hẹn tại khóm 1, P.8, TP.Trà Vinh gặp Nhung.

Cùng thời gian đó, Tuấn điều khiển xe máy chở Nhung và 2 con ruột của Nhung (1 bé 22 tháng tuổi và 1 bé 50 ngày tuổi) đến gặp Dương (Tuấn và Nhung sống chung như vợ chồng, không có đăng ký kết hôn). Trước đó, Nhung và Tuấn có thỏa thuận cho con với giá 20 triệu đồng.

Tại đây, Nhung giao bé gái 50 ngày tuổi cho Dương và được Dương đưa số tiền 18 triệu đồng. Sau đó, Dương thuê xe chở em bé về TP.HCM với ý định bán cho người khác thì bị phát hiện bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Cục CSHS Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mẹ bán con để xử lý theo quy định của pháp luật.

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