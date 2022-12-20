Đồng Nai: Nỗ lực giải cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu hơn 10 mét

Trong lúc đi chơi cùng nhóm bạn, bé gái 5 tuổi không may trượt chân ngã xuống hố cọc ép bê tông ngay công trình đang thi công.

Theo thông tin từ báo VTC News vào tối 19/12, thông tin từ Phòng Cảnh Sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai, lúc 16h27 cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nhơn Trạch nhận được tin báo về việc 1 nạn nhân rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu khoảng 15m tại công trường.

Thông tin do anh Lại Thế Quang, người phụ trách công trường Khu đô thị Thăng Long Home Hiệp Phước, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, thông báo.

Bé gái được giải cứu thành công - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngay khi nhận tin báo, đơn vị điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chở 14 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường lúc 16h32 cùng ngày.

Sau khi quan sát, đội cứu hộ nhận thấy có 1 em bé khoảng 5 tuổi vẫn còn cử động được đang ở trong hố cọc ép bê tông có độ sâu trên 10m, miệng hố hình tròn, đường kính khoảng 40cm.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, lực lượng cứu nạn cử người trấn an tinh thần bé gái, sử dụng các thiết bị chuyên dùng luồn dây đai quanh người nạn nhân. Gần 20 phút sau, lực lượng chức năng thành công đưa bé gái lên mặt đất an toàn. Sau khi sơ cứu, bé gái được đưa đến phòng khám đa khoa gần đó để theo dõi.

Bước đầu xác định bé gái 5 tuổi, quê Phú Yên, trú tại khu phố Phước Lai, thị trấn Hiệp Phước. Hiện sức khỏe bé đã ổn định, về nhà cùng gia đình.

Quan hệ với bé 13 tuổi, nam thanh niên nhẫn tâm ra tay với nạn nhân để cướp điện thoại Sau khi quan hệ tình dục, Anh dùng dao nhọn chuẩn bị sẵn, đâm bé gái với mục đích để chiếm lấy chiếc điện thoại iphone 13.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-nai-no-luc-giai-cuu-be-gai-5-tuoi-roi-xuong-ho-coc-ep-be-tong-sau-hon-10-met-536873.html