Va chạm mạnh với xe tải, người phụ nữ 36 tuổi tử vong tại chỗ

Xã hội 19/12/2022 11:14

Ngay sau va chạm với xe tải, người phụ nữ bị cán tử vong tại chỗ, tài xế xuống xe lấy giấy tờ rời khỏi hiện trường đến công an trình báo.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào sáng 19/12, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đang phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ TNGT tại ngã tư Đức Lập khiến người phụ nữ 36 tuổi tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải đã đến công an trình báo sự việc.

Khoảng 18h40 chiều 18/12, tài xế điều khiển ô tô tải BKS 70C-008.90 lưu thông trên đường 823 từ hướng Đức Hòa Thượng đi ngã tư Đức Lập, huyện Đức Hòa.

Đến giao lộ này, tài xế cho phương tiện rẽ phải chạy về hướng huyện Củ Chi (TP.HCM), khi ô tô vừa vượt lên thì va chạm xe máy do chị K.H (36 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) cầm lái đang chạy phía trước.

Va chạm mạnh với xe tải, người phụ nữ 36 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Zing News 

Thông tin từ Zing News, cú va chạm khiến người phụ nữ bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, nam tài xế cầm giấy tờ, đón xe ôm rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Đức Hòa đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Vụ TNGT đúng vào giờ cao điểm, phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng CSGT phải mất nhiều giờ mới khám nghiệm xong hiện trường, giải tỏa ùn tắc cục bộ.

Theo người dân tại hiện trường, ngay ngã tư Đức Lập này gần đây xảy ra 3 vụ TNGT làm 3 phụ nữ tử vong, còn số vụ va chạm xảy ra nhiều do người tham gia giao thông không chấp hành khi vào giao lộ.

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Dù đã rất cố gắng để dập tắt đám cháy để đưa 2 em ra ngoài nhanh nhất có thể nhưng mọi chuyện đã quá muộn khi 2 đứa trẻ đều đã không qua khỏi.

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