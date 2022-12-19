2 trẻ em ngạt khói, tử vong thương tâm trong vụ hỏa hoạn rạng sáng tại Cần Thơ

Xã hội 19/12/2022 10:46

Dù đã rất cố gắng để dập tắt đám cháy để đưa 2 em ra ngoài nhanh nhất có thể nhưng mọi chuyện đã quá muộn khi 2 đứa trẻ đều đã không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Phát Luật TP.HCM vào ngày 19/12, trên địa bàn huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, xảy ra vụ hoả hoạn khiến 2 người bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng 00 giờ 47 phút rạng sáng 19/12 tại Tiệm điện gia dụng HG (đường Tỉnh 926, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

2 trẻ em ngạt khói, tử vong thương tâm trong vụ hỏa hoạn rạng sáng tại Cần Thơ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy làm 2 trẻ em tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông 

Tiếp nhận tin báo Công an huyện Phong Điền đã điều động 02 xe chữa cháy, 01 xe chở phương tiện cùng 20 cán bộ chiến sĩ. Phòng PC07 điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trung Tâm (gồm 01 xe chữa cháy, 01 xe bom, 01 xe chỉ huy cùng 18 cán bộ chiến sĩ) nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến 02 giờ 15 phút cùng ngày đám cháy đã được khống chế và dập tắt.

2 trẻ em ngạt khói, tử vong thương tâm trong vụ hỏa hoạn rạng sáng tại Cần Thơ - Ảnh 2
Đội cứu hỏa có mặt tại hiện trường để dập tắt vụ cháy - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm, từ hiện trường, cửa hàng đồ điện gia dụng Hùng Giang có địa chỉ cạnh số nhà 246, ĐT926 là 2 căn liền kề (1 căn của chủ nhà có diện tích 5,5mx30m và 1 căn cơ sở thuê lại cách đây khoảng 3 tháng có diện tích sử dụng là 4mx10m). Diện tích đám cháy khoảng 205m2.

2 nạn nhân trong vụ việc gồm 2 em nhỏ 12 tuổi và 9 tuổi, là con của ông Phạm Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Phương Giang.

Hiện công an đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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